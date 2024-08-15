桃園景福宮百年盛事中元水燈排遶境 桃警周末加強交管
桃園市桃園區大廟景福宮一年一度的「慶讚中元祭典放水燈遊行」活動，已有百年歷史，是地方重要的宗教文化盛事。今年將在8月17日（農曆7月14日）下午5點在桃園區日光路與民光東路口集結，晚間6點出發市區道路及大廟前豎立水燈排遊行，另外在8月18日下午4點至晚間8點，在景福宮廟埕舉辦「普渡」活動。為維持水燈排隊伍秩序，警方將實施彈性交通疏導管制，確保慶典活動順利進行。
有百年歷史的「慶讚中元水燈排遶境」活動是重頭戲，集結十五街庄及9大姓氏宗親的水燈排車遶境，是桃園區一大盛事，尤其水燈排車行經大廟景福宮前，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈願祝福，近30公尺高的水燈排，夜間豎起相當壯觀。相關車輛預計17日晚間6點在桃園區日光路集結後出發，晚間9點左右在成功橋南崁溪畔放水燈。
桃園警分局表示，本次約有10多輛水燈排車及工作人員車輛參與遊行，預計將吸引大批信徒及民眾參與，路線涵蓋桃園區主要市區道路，遊行路線上並規劃在中華路統領百貨、景福宮前、成功橋等地點豎立水燈排，適逢下班時段，勢必影響周邊交通狀況。
遶境路線如下：水燈排車17日晚間6點，於桃園區民光東路與日光路口附近集結後出發→左轉民生路→右轉三民路→左轉中山路→右轉南華街（晚間6點30分至7點10分）→左轉中華路→左轉中正路（晚間7點20分至8點30分）→左轉中山路→右轉民族路→右轉三民路→右轉民生路→左轉中山東路→右轉三民路→左轉成功路→抵達成功陸橋（晚間9點30分至11點）。
豎立水燈排地點：17日遶境沿線分別在A.三民路與中山路口（中山路上）、B.中華路與中正路口（中華路上）、C.中山路與中正路口（中正路上）、D.三民路與中正路口（三民路上）及E.成功陸橋（成功路上），共計5處地點。
對此景福宮將自行協調景福派出所義警、民防人員協助維持交通秩序，桃園警分局也將規劃警力進行交通管制疏導，將視交通流量狀況，彈性管制車輛進入豎立水燈排路段，呼籲行經遶境路線車輛務必聽從員警指揮管制，或提前改道行駛，避免塞在車陣中，必要時也會透過「警察廣播電台」及「友桃交訊網」等平台加強宣導周知，提供用路人最即時的交通狀況訊息。
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