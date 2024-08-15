關埔汙水道 將提升接管率3.99%

新竹市汙水下水道近年整體工程進展牛步，截至7月底接管率22.36%，不僅連年被審計室點名，還被鄰近的竹縣、苗縣超車。竹市府為此投入逾1.9億元進行關埔地區汙水工程，第3階段施工鎖定埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區，完工後將提升接管率3.99%。

新竹市政府指出，新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3工程延續即將辦理完成的關東區次幹管工程，範圍鎖定新興發展區域關埔地區，預定2026年12月底完成，增加7061戶接管。

關埔地區區大樓林立且居民接管意願高，市府前晚到地方辦大型說明會，向住戶說明施工方式及配合原則。

代理市長邱臣遠到場表示，汙水下水道工程是看不見的隱形建設，卻是一座文明城市進步的重要指標，可大幅減輕河川汙染，改善飲用水質等效益，更可提升居住環境品質。

新竹市工務處表示，此工程將先進行道路段下游汙水管線布設，再辦理上游住戶、用戶接管，汙水接管完成後，住戶可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設汙水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用。