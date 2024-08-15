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桃園亞矽創重新評估開發 遭指進度慢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府去年停止興建「亞洲矽谷創新研發中心」，另編1600萬元進行開發評估案，但審計處質疑，評估案遲未完成招標，導致招商進展緩慢。圖／桃市府提供
桃園市政府去年停止興建「亞洲矽谷創新研發中心」，另編1600萬元進行開發評估案，但審計處質疑，評估案遲未完成招標，導致招商進展緩慢。圖／桃市府提供

桃園市政府原欲興建亞洲矽谷創新研發中心，考量75億元龐大預算恐釀財務黑洞，市長張善政去年拍板「喊卡」，另編1600萬元進行開發評估案。但審計處發現，該評估案遲未完成招標，導致招商進展緩慢。市府回應，評估案已於本月初決標，未來發展預計今年第4季就會有明確方向。

桃園市過去配合中央「亞洲矽谷」計畫，預計在機捷A19站旁興建亞矽創，張市府上任後檢視亞矽創規畫設計問題多，若要符合需求規格，預算將增至75億元，決定終止工程，並另由航空城公司啟動「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」，通盤考量、調整開發方式。

不過審計處發現，開發評估案去年10月上網公告後，遲未完成招標，導致基地周邊土地開發定位及招商策略作業實質進展緩慢；市府過去為亞矽創已投入執行經費1.5億元，因工程取消又衍生2049萬元解約金，呼籲市府早日落實亞洲新矽谷政策目標。

民進黨市議員魏筠表示，亞矽創開發評估案的內容與涵蓋範圍都不明確，市府效率也不彰，決定工程廢標就花了大半年，又延宕半年多才發包研究案，當然會被質疑延宕開發時機，「等到實際開發大概張市長也下任了。」

針對開發評估案進度被指緩慢，航空城公司總經理洪秀寬昨回應，評估案本月初已決標，預計今年第4季提出相關策略建議，於市府核定後辦理後續招商作業，強調相關計畫並無延遲。

洪秀寬進一步說明，為促進地區發展，未來包括亞矽創、國際觀光旅館、停十基地、國立陽明交通大學全球校區及周邊區域大型設施、公園綠地、河岸景觀等，透過空間規畫方式整合，將土地價值利用極大化、打造青埔發展成航空城先導城市。

國民黨市議員舒翠玲認為，過去8年太多公共設施倉促發包導致問題叢生，又因設施不符使用規畫閒置讓民眾怨聲載道，因此謀定後動，詳細評估精準招商，才能讓公產效益發揮到極致；且青埔土地價格年年竄升，應對土地價值及周邊開發無減損或延誤等情事。

桃園 矽谷 航空城

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