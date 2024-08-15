竹縣泰雅族兒童義大利參賽巧遇新人 獻唱送祝福

竹縣嘉興國小今天指出，學校泰雅族兒童合唱團日前赴義大利參加合唱賽，學生於聖母百花大教堂巧遇拍婚紗新人，獻唱泰雅歡樂歌送祝褔，感動外國人，也讓世界聽見台灣聲音。

新竹縣嘉興國小校長徐榮春日前帶領學校泰雅族兒童合唱團到義大利參加國際合唱大賽，獲得大賽獎第2名等多項殊榮。

徐榮春目前人在義大利，他今天接受中央社記者越洋採訪時表示，此次在義大利參加國際合唱大賽，因比賽場地分布於佛羅倫斯老城區幾個著名的教堂，孩子在賽事間需徒步於城市穿梭移動。

他說，合唱團在路過佛羅倫斯聖母百花大教堂時，看見1對新人在教堂前拍照，在部落文化結婚是最重要的事情之一，也讓路過的孩子們都感到很開心，想為這對新人送上祝福。

徐榮春表示，孩子們當場獻唱「泰雅歡樂歌」，歌曲的意涵是每當族人團聚在一起透過歌聲一起歡樂，也代表孩子與新人同樂，此歌曲很適合結婚或在歡樂的日子分享。

他指出，孩子們唱歌時還加上泰雅舞蹈動作，當時一旁有不少路過民眾加入祝福行列，並停下腳步聆聽孩子們的聲音，也拍照、歡呼，這對來自日本的新人也直向孩子們說「謝謝」。

徐榮春說，音樂是人類共同的語言，想不到此曲「泰雅歡樂歌」能在外國街道上傳唱，讓不認識的陌生人因歌聲而拉近彼此距離，另也感謝清華大學校友協助嘉興國小向新竹地區企業募款捐助，讓孩子能順利至義大利參加賽事。

嘉興國小泰雅族兒童合唱團此次赴義大利參加「第五屆安德烈．德爾維羅齊國際合唱大賽」（5thAndrea dei Verrocchio: International Choral Festival），獲得多項大獎。隨團成員包括泰雅族耆老頂定‧巴顏、指揮老師陳翰威與多名教師。

陳翰威日前指出，團隊獲得最重要獎項是大獎賽第2名，另獲得分組比賽的民謠組金質第一、兒童組金質第二；在大會特別獎部分，團隊除拿下「義大利歌曲最佳演唱」及「最佳音樂詮釋獎」，還有1名今年升國二的團員李元太，以超優美嗓音拿下「最佳男聲獨唱」。