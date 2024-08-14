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桃園打造航空城博物館園區 張善政親訪1將軍爭取合作

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府研擬將市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」打造成「航空城博物館園區」，市長張善政（左三）日前親率市府團隊拜會前參謀總長、空軍總司令周至柔將軍的家屬，洽談文物保存與建檔的合作事宜。圖／桃園市文化局提供
桃園市政府研擬將市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」打造成「航空城博物館園區」，市長張善政（左三）日前親率市府團隊拜會前參謀總長、空軍總司令周至柔將軍的家屬，洽談文物保存與建檔的合作事宜。圖／桃園市文化局提供

814是空軍節，桃園市長張善政今天表示，市府研擬將市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」打造成「航空城博物館園區」，日前他也拜訪空軍一級上將周至柔家屬，洽談200餘件文物建檔造冊合作事宜獲首肯，後續希望爭取更多退役裝備與軍機等文物，增加博物館亮點。

張善政說，提到桃園，許多人會立刻想到桃園機場，但這片土地上，還有著更為傳奇的一頁「空軍桃園基地」，曾駐紮參與八二三砲戰的F-86軍刀機，更誕生揚名國際的「黑貓中隊」。

張善政提到，桃園市在2016年6月3日將「前空軍桃園基地設施群」公告指定為直轄市定古蹟，文化局正全力投入整理、保存桃園基地的相關文史資料工作，包括修復基地設施群、口述歷史訪談等。

為了充實更多資料，他也透過友人與前參謀總長、首任空軍總司令周至柔將軍的家屬取得聯繫，6月底親率市府團隊拜會，洽談文物保存與建檔的合作事宜。

張善政說，合作計畫挑戰性高，他已指示文化局密切追蹤辦理，完善保存國軍文化資產、活化空軍史蹟，希望讓空軍保衛台灣、捍衛民主的事蹟能夠代代相傳，他也趁空軍節向空軍致敬，感謝他們日夜捍衛領空、守護中華民國。

文化局表示，「前空軍桃園基地設施群」公告指定為直轄市定古蹟後，文化局即啟動相關保存修復活化再利用計畫，目前已累積豐碩成果。

文化局提到，航空城計畫如火如荼進行時，市府也不斷保存文資，尤其陳康、后厝、圳頭及沙崙4國小在今年7月廢校前，已全面普查完，將1011件校園文物建檔，並將陳康將軍像、空軍子弟小學檔案照片等搬運至文化局庫房保存。另也於6及8月拜訪花蓮、屏東空軍基地，洽談軍事文物移撥事宜，以供未來展示。

文化局 桃園機場 空軍

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