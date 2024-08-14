遊客亂餵河馬 新竹動物園報警：無不當回應投訴

網友分享影片指出，1名男子涉拿整包洋芋片倒入河馬口中，投訴後，工作人員回應竟是「已經罵過河馬」。園方表示，已報警協尋這名男子，洽談員工及志工後無不當回應投訴。

多名網友先後在臉書（Facebook）社團分享影片，指稱1名男子日前帶著小孩到新竹動物園時，不聽從工作人員勸阻，涉丟不明食物餵食猴子、甚至在河馬張開大嘴時將洋芋片倒入其口中。

其中1名發布影片的網友指出，當時看到男子餵食河馬2包洋芋片後，向動物園服務中心人員反映，得到的回應竟是「已經罵過河馬不能亂吃東西了」，直呼新竹動物園太誇張。

影片發布後引發議論，有網友留言指稱沒水準、沒教養，甚至質疑「聽不懂人話？」撻伐這名男子行為。

對此，新竹市立動物園今天透過文字回應，經洽談所有動物園員工與志工後，皆無民眾所稱的不當回應，民眾若有相關資訊可提供給園方參考、釐清。

有關亂餵食動物的狀況，動物園指出，已向新竹市警察局報案，協請警方協尋畫面中男子，後續將案件交由相關單位依動物保護相關法令處理。

動物園表示，呼籲遊客尊重園區規範，勿隨意餵食動物，避免造成動物消化異常、生病、甚至導致死亡，且讓保育員難以掌握與追蹤個別動物狀況。遊客若發現有人在園內餵食動物應通報園方，工作人員會立即派員制止並確認動物狀況。