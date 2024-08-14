快訊

柯文哲申報960+110變96萬元？民眾黨秀收據：2筆款項誤登1筆

中職／林益全2000安達陣史上第3人 場次、打席刷新最快

罷樑二階連署4萬3138連署人 1441分查詢單判定結果出爐

遊客亂餵河馬 新竹動物園報警：無不當回應投訴

中央社／ 新竹市14日電
網友分享影片指出，1名男子涉拿整包洋芋片倒入河馬口中，投訴後，園方表示，已報警協尋這名男子，洽談員工及志工後無不當回應投訴。示意圖／ingimage
網友分享影片指出，1名男子涉拿整包洋芋片倒入河馬口中，投訴後，園方表示，已報警協尋這名男子，洽談員工及志工後無不當回應投訴。示意圖／ingimage

網友分享影片指出，1名男子涉拿整包洋芋片倒入河馬口中，投訴後，工作人員回應竟是「已經罵過河馬」。園方表示，已報警協尋這名男子，洽談員工及志工後無不當回應投訴。

多名網友先後在臉書（Facebook）社團分享影片，指稱1名男子日前帶著小孩到新竹動物園時，不聽從工作人員勸阻，涉丟不明食物餵食猴子、甚至在河馬張開大嘴時將洋芋片倒入其口中。

其中1名發布影片的網友指出，當時看到男子餵食河馬2包洋芋片後，向動物園服務中心人員反映，得到的回應竟是「已經罵過河馬不能亂吃東西了」，直呼新竹動物園太誇張。

影片發布後引發議論，有網友留言指稱沒水準、沒教養，甚至質疑「聽不懂人話？」撻伐這名男子行為。

對此，新竹市立動物園今天透過文字回應，經洽談所有動物園員工與志工後，皆無民眾所稱的不當回應，民眾若有相關資訊可提供給園方參考、釐清。

有關亂餵食動物的狀況，動物園指出，已向新竹市警察局報案，協請警方協尋畫面中男子，後續將案件交由相關單位依動物保護相關法令處理。

動物園表示，呼籲遊客尊重園區規範，勿隨意餵食動物，避免造成動物消化異常、生病、甚至導致死亡，且讓保育員難以掌握與追蹤個別動物狀況。遊客若發現有人在園內餵食動物應通報園方，工作人員會立即派員制止並確認動物狀況。

動物園 河馬

延伸閱讀

造成20隻東北虎死亡 大陸安徽動物園被罰逾5千萬

街頭塗鴉藝術家新作！班克西動物畫現身倫敦動物園 主角是大猩猩

台北動物園馬來貘寶寶命名「莉姆路」 撞名日本動漫主角

台北人動起來！動物園太會了 「和羚羊同框」送禮物、限時8天「入園買1送1」，這日「兒童新樂園」免門票、貓纜5折

相關新聞

遊客亂餵河馬 新竹動物園報警：無不當回應投訴

網友分享影片指出，1名男子涉拿整包洋芋片倒入河馬口中，投訴後，工作人員回應竟是「已經罵過河馬」。園方表示，已報警協尋這名...

查緝露天燃燒 苗縣裝設人工智慧煙霧辨識自動通報系統

苗栗縣政府環保局為遏止露天燃燒，導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內的露天燃燒行為，目前已先在...

大溪市場單行道標示不清民眾遭檢舉 部分時段開放雙向

桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。大溪區公...

桃園亞矽創重新評估開發被指緩慢 桃市府：本月決標

桃園市府原欲興建亞洲矽谷創新研發中心，考量75億元龐大預算恐釀財務黑洞，市長張善政去年拍板喊卡，另編1600萬元進行開發...

桃園觀音蓮花休區25日前假日活動多 適合深度、小旅遊

桃園市農業局表示，觀音蓮花園休閒農業區不僅可以欣賞美麗的蓮花，還有18個別具特色和豐富遊程的農場及蓮園，適合各年齡層的遊...

桃園42處食享冰箱 獲桃園15間宮廟捐贈物資

桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。