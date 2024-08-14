桃園不動產買賣熱 預售屋備查、交易量冠軍都同一區

桃園市地政局今天公布桃園7月不動產市場交易分析報告，因新青安房貸、囤房稅2.0等政策推動，全市不動產買賣移轉案件與價格持續成長，但成長幅度稍有趨緩。依據各行政區「預售屋資訊及買賣定型化契約」申報備查案件數量及交易量，近一年備查案件數量以中壢區最多，主要集中於青埔地區及機場捷運A20站周邊，交易量也以中壢區最多，其次則為龜山區。

地政局月報指出，桃園今年7月不動產買賣總計5789件，比去年同期4655件增加24.4%，但比今年6月5379件只成長7.6%。其中，建物移轉棟數為4993棟，比去年同期3857棟增加29.5%，比今年6月4641棟只7.6%。

預售屋實價登錄方面，桃園最新統計數字是今年6月資料，總共申報2730件，雖比去年同期增加2473件增加10.4%，但比起今年5月3063減少10.9%，平均成交價也有微幅下降，6月每坪40.56萬元，7月每坪40.5萬元，下跌0.1%。

住宅市場買賣實價登錄方面，桃園今年4月大樓（含華夏）平均每坪29.7萬元，比起今年3月和去年同期都呈現上漲；公寓均價則落在每坪18.7萬元，比起去年同期16.4萬元上漲14%，但比起今年3月每坪20萬元下跌6.5%。

地政局表示，整體而言，本期買賣移轉登記件數、建物移轉棟數、預售屋成交量與成交價比起去年同期都有成長，桃園不動產交易的量與價近幾個月也多是增加情形，影響價格主因是建築業勞工短缺現象加劇，使得整體營造成本上漲，影響買氣主因新青安房貸優惠利率與囤房稅2.0減稅策略讓民眾對未來房價仍然樂觀。目前成長已有趨緩情形，未來在各項政策因素影響下，整體市場價量走勢仍須持續觀察。