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大溪市場單行道標示不清民眾遭檢舉 部分時段開放雙向

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。圖／陳治文提供
桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。圖／陳治文提供

桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。大溪區公所回應，今會勘決議平日上午7至12時開放機慢車雙向通行，其餘時段及假日皆為單向通行，並增設管制路牌，預計8月26日新規畫上路。

多位陳情人表示，大溪公有市場兩側民生路與民權路，是早上前往市場採購的重要道路，常常因標誌指示牌指示標誌不清甚至無標誌引導而遭受取締。

市議員陳治文說，大溪市場周遭道路規畫已不符合實際使用，現有道路規畫是單行道，對年長者騎乘電動車、行動不便者採買更是不便，民眾除了希望能改善並加強標誌設置，也希望路權單位接納多數民眾意見。

大溪區公所工務課表示，民生路與民權路為大溪早晨市集，多為往來機車族與人群，為符合市場民眾用路之需求，公所擬於平日上午7至12時開放用路人僅機慢車雙向通行，其餘時段及假日皆為單向通行。並於民生路與民權路重新設置管制牌面周知用路人，預計8月26日上路，後續如變更時段或取消道路雙向通行，將公告周知。

桃園市警察局大溪分局南雅派出所說，將於收到會勘紀錄後，直至相關部門交通牌面建置前，用勸導代替舉發。桃園市交通局交通工程科表示，將配合大溪區公所規畫通行管制，於周邊道路增設相關標誌。

桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。圖／陳治文提供
桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。圖／陳治文提供
桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。圖／陳治文提供
桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。圖／陳治文提供

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