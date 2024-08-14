大溪市場單行道標示不清民眾遭檢舉 部分時段開放雙向

桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。大溪區公所回應，今會勘決議平日上午7至12時開放機慢車雙向通行，其餘時段及假日皆為單向通行，並增設管制路牌，預計8月26日新規畫上路。

多位陳情人表示，大溪公有市場兩側民生路與民權路，是早上前往市場採購的重要道路，常常因標誌指示牌指示標誌不清甚至無標誌引導而遭受取締。

市議員陳治文說，大溪市場周遭道路規畫已不符合實際使用，現有道路規畫是單行道，對年長者騎乘電動車、行動不便者採買更是不便，民眾除了希望能改善並加強標誌設置，也希望路權單位接納多數民眾意見。

大溪區公所工務課表示，民生路與民權路為大溪早晨市集，多為往來機車族與人群，為符合市場民眾用路之需求，公所擬於平日上午7至12時開放用路人僅機慢車雙向通行，其餘時段及假日皆為單向通行。並於民生路與民權路重新設置管制牌面周知用路人，預計8月26日上路，後續如變更時段或取消道路雙向通行，將公告周知。