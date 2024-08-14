桃園觀音蓮花休區25日前假日活動多 適合深度、小旅遊

桃園市農業局表示，觀音蓮花園休閒農業區不僅可以欣賞美麗的蓮花，還有18個別具特色和豐富遊程的農場及蓮園，適合各年齡層的遊客參觀，這時節花海依然美不勝收，民眾可以安排蓮花園休閒農業區小旅行、深度旅遊，感受田園的魅力與豐富的自然生態。

觀音蓮花園休閒農業區有提供民宿服務的ㄚ昌伯美食屋，可以賞蓮環境清幽，並用農場附近農戶種植、醃製的在地食材，烹調道地客家風味家常菜；另外，康莊蓮園提供素食風味餐，更可以乘坐大王蓮體驗輕功水上漂和荷扇DIY體驗，安排兩天一夜的深度農遊，隔日清晨宜人的天氣，到戶外欣賞蓮花盛開，含露嬌放的最美時刻。

農業局長陳冠義說，17日日觀音蓮花園休閒農業區將辦理荷田小廚房第二梯次活動，具有特色的採摘田園樂歡迎大朋友、小朋友一起參加富有實作及知識的農事體驗，創造屬於自己的專屬美好回憶。蓮花園遊客中心也有許多在地農特產品可供選購，到觀音遊憩尋訪，開發屬於您的私房景點。

8月24日上午9時至下午5時，在蓮荷園休閒農場將舉辦一系列體驗活動，有拍打棒草編DIY、植物生態導覽和乘坐大王蓮，適合全家大小一同參加，親自感受當地傳統特色，老闆是觀音的在地草編藝術家王昱翔，憑藉對於田園生態及草編藝的熱愛，一手創立蓮荷園休閒農場，並展出大型12生肖草編動物，令人嘆為觀止的草編建築，讓遊客在綠意盎然的蓮園中一探草編世界的奧秘。

活動還有專業的導覽員將帶領大家探索農場內的多種植物，學習有關生態環境的知識，及近期開花的蓮花品種多達近十種，包含紅唇、泰國牡丹蓮、白色娃娃蓮、宜良牡丹、大灑錦、百葉蓮和其他九品香水睡蓮等；最後讓民眾乘坐最受歡迎的大王蓮，民眾可以盡情擺拍與大王蓮的專屬美照。

8月24日周六上午10時至11時於觀音蓮花園休閒農業區舉辦2024百人乘坐大王蓮競賽頒獎，如想要觀賞蓮花和乘坐大王蓮的民眾，可以至蓮荷園休閒農場、水蓮之鄉休閒蓮園、大田蓮花農場、康莊蓮園民宿、觀音樹林蓮荷防災農場，五個在地農場參與體驗。

蓮花園的休閒農業區除了美麗的蓮花之外，也還有許多特色農場值得您到訪細細品味，假日農場的無花果、火龍果、土雞蛋等多樣農特產品，還有扦插法的園藝知識解說，歡迎一起來學習園藝知識及購買新鮮農特產品；自產自銷的三奇蜜蜂生態農園，種植各類粉、蜜源植物，提供純正優質的蜜蜂產品，同時還有香甜的天然蜂蜜水試飲，在盛夏的熱浪中暑氣全消；喜歡拍美照的可以到訪以向日葵為主題的向陽農場，壯觀的花海，可以盡情與向日葵美拍並欣賞四周的自然美景。