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桃園42處食享冰箱 獲桃園15間宮廟捐贈物資

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影

桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需民眾，桃園市長張善政表示，感謝各宮廟贊助共捐出4千斤白米、麵條及600箱泡麵、罐頭、餅乾等民生物資，更捐贈冰箱及冷凍庫，可以幫助更多人。

張善政今前往中壢仁海宮，出席「食享冰箱╳寺廟公益基金會聯合捐贈記者會」，張說，中元節將至，往往有許多普渡物資，而桃園市寺廟團體公益慈善基金會號召宮廟捐出5%普渡物資導入食享冰箱，更有企業響應捐贈10台冰箱及9台冷凍庫，提升食享冰箱量能，以提供民生物資。

張說，市府推動食享冰箱計畫，旨在落實食物不浪費的理念，讓有需要的市民能自行索取除捐贈民生物資外，更透過冰箱及冷凍庫的捐贈，為計畫增添助力，維持食物分送過程時的新鮮度，可謂功德無量。

財團法人桃園市寺廟團體公益慈善基金會暨財團法人中壢仁海宮董事長王介禧表示，感謝各宮廟董監事發揮大愛精神，響應捐贈民生物資予食享冰箱據點，讓需要幫助的市民獲取資源。

民政局表示，市府2年前推動食享冰箱，讓未達政府補助標準的脆弱家庭獲得照顧，截至今年7月底已設置42個據點，分享超過9萬公斤食物，受惠對象超過13萬人次，共捐出4千斤白米、麵條及600箱泡麵、罐頭、餅乾等民生物資。

桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影
桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮廟捐出5%普渡物資，提供給有需要民眾。記者翁唯真／攝影

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