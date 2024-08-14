有形+無形 竹縣歷史建築蕭如松園區17日辦方口獅表演

客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，歷史建築蕭如松藝術園區為傳承及發揚，利用暑期舉辦客家方口獅活動，包括方口獅表演、製作與絹印體驗、紋身貼紙、別針製作等，活動將於8月17日上午11點登場，縣府歡迎有興趣者前來參與。

新竹縣政府文化局指出，客家方口獅表演為縣內登錄的無形文化資產，芎林鄉下山地區以「撐獅」聞名，相傳芎林的武術舞獅淵源以鄭氏家族為主開枝散葉。日據時代至光復初期，除鄭姓金獅團外，還有下山村張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙寮窩劉屋、新鳳村田屋、范屋、芎林村劉屋、五龍村劉屋、新鳳村永和金獅團等九個武術團體。

曾籌組獅隊的有下山村鄭姓金獅團、張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙鳥窩劉屋、新鳳村田屋、新鳳村永和金獅團等6個團體，目前僅鄭姓金獅團及張屋金獅團轉型為人民團體繼續運作，時常受邀演出。

文化局指出，縣長楊文科十分重視客家文化傳承，在芎林的特色公園中，就有以方口獅為造型的大型遊具，象徵不忘文化根源；縣內諸多活動如義民祭等慶典中，都常見方口獅表演，盼方口獅文化持續流傳。