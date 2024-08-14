有形+無形 竹縣歷史建築蕭如松園區17日辦方口獅表演
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，歷史建築蕭如松藝術園區為傳承及發揚，利用暑期舉辦客家方口獅活動，包括方口獅表演、製作與絹印體驗、紋身貼紙、別針製作等，活動將於8月17日上午11點登場，縣府歡迎有興趣者前來參與。
新竹縣政府文化局指出，客家方口獅表演為縣內登錄的無形文化資產，芎林鄉下山地區以「撐獅」聞名，相傳芎林的武術舞獅淵源以鄭氏家族為主開枝散葉。日據時代至光復初期，除鄭姓金獅團外，還有下山村張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙寮窩劉屋、新鳳村田屋、范屋、芎林村劉屋、五龍村劉屋、新鳳村永和金獅團等九個武術團體。
曾籌組獅隊的有下山村鄭姓金獅團、張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙鳥窩劉屋、新鳳村田屋、新鳳村永和金獅團等6個團體，目前僅鄭姓金獅團及張屋金獅團轉型為人民團體繼續運作，時常受邀演出。
文化局指出，縣長楊文科十分重視客家文化傳承，在芎林的特色公園中，就有以方口獅為造型的大型遊具，象徵不忘文化根源；縣內諸多活動如義民祭等慶典中，都常見方口獅表演，盼方口獅文化持續流傳。
蕭如松藝術園區特別邀請鄭姓金獅團在8月17日下午2點30分至3點在園區表演，上午11點至下午4點安排小小方口獅製作、方口獅絹印體驗、紋身貼紙及別針製作等，縣府歡迎大家踴躍參加。相關訊息可上蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢及報名https://www.facebook.com/hsiaojusun。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言