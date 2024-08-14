快訊

台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 1女傷重不治

與夏克立離婚官司落幕 黃嘉千恢單曝心聲

勘比美經濟縮影！巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

有形+無形 竹縣歷史建築蕭如松園區17日辦方口獅表演

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供

客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，歷史建築蕭如松藝術園區為傳承及發揚，利用暑期舉辦客家方口獅活動，包括方口獅表演、製作與絹印體驗、紋身貼紙、別針製作等，活動將於8月17日上午11點登場，縣府歡迎有興趣者前來參與。

新竹縣政府文化局指出，客家方口獅表演為縣內登錄的無形文化資產，芎林鄉下山地區以「撐獅」聞名，相傳芎林的武術舞獅淵源以鄭氏家族為主開枝散葉。日據時代至光復初期，除鄭姓金獅團外，還有下山村張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙寮窩劉屋、新鳳村田屋、范屋、芎林村劉屋、五龍村劉屋、新鳳村永和金獅團等九個武術團體。

曾籌組獅隊的有下山村鄭姓金獅團、張屋金獅團、上山村黃姓金獅團、紙鳥窩劉屋、新鳳村田屋、新鳳村永和金獅團等6個團體，目前僅鄭姓金獅團及張屋金獅團轉型為人民團體繼續運作，時常受邀演出。

文化局指出，縣長楊文科十分重視客家文化傳承，在芎林的特色公園中，就有以方口獅為造型的大型遊具，象徵不忘文化根源；縣內諸多活動如義民祭等慶典中，都常見方口獅表演，盼方口獅文化持續流傳。

蕭如松藝術園區特別邀請鄭姓金獅團在8月17日下午2點30分至3點在園區表演，上午11點至下午4點安排小小方口獅製作、方口獅絹印體驗、紋身貼紙及別針製作等，縣府歡迎大家踴躍參加。相關訊息可上蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢及報名https://www.facebook.com/hsiaojusun

客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供
客家方口獅表演是新竹縣登錄的無形文化資產，蕭如松藝術園區為傳承及發揚，8月17日將舉辦客家方口獅表演等活動。圖／新竹縣政府提供

客家文化 文化資產

延伸閱讀

縣長坐鎮 南科嘉義園區環差通過環評大會

台積電進駐南科嘉義園區環差案 環評大會過關

竹縣嬰兒疑有綑綁傷家長報警 2涉案托育員解聘

資源回收物是垃圾量3倍 竹縣寶山鄉勇奪全國評比佳績

相關新聞

查緝露天燃燒 苗縣裝設人工智慧煙霧辨識自動通報系統

苗栗縣政府環保局為遏止露天燃燒，導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內的露天燃燒行為，目前已先在...

大溪市場單行道標示不清民眾遭檢舉 部分時段開放雙向

桃園市大溪市場兩側民生路與民權路為單行道，不過有民眾陳情採買時常因標示不清，導致遭檢舉開罰，希望能開放雙向通行。大溪區公...

桃園亞矽創重新評估開發被指緩慢 桃市府：本月決標

桃園市府原欲興建亞洲矽谷創新研發中心，考量75億元龐大預算恐釀財務黑洞，市長張善政去年拍板喊卡，另編1600萬元進行開發...

桃園觀音蓮花休區25日前假日活動多 適合深度、小旅遊

桃園市農業局表示，觀音蓮花園休閒農業區不僅可以欣賞美麗的蓮花，還有18個別具特色和豐富遊程的農場及蓮園，適合各年齡層的遊...

桃園42處食享冰箱 獲桃園15間宮廟捐贈物資

桃園市目前共有42處食享冰箱提供有需求市民前往領取相關物資，桃園市民政局攜手桃園寺廟公益基金會15間宮廟，於中元節號召宮...

AI設廠爭議 張善政：台電應尊重產業勿干預設點

人工智慧（AI）資料中心用電可觀，台電董事長曾文生日前說，桃園以北已不再核供5MW以上資料中心。桃園市長張善政今天說，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。