快訊

泰國總理賽塔遭解職！上任不到一年 憲法法庭今裁定違憲

新品開玩！Pixel 9 Pro Fold一鍵變小孩拍照救星 2款Pixel 9粉色大不同

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

獸鋏傷害犬貓 苗縣113年1至7月救援26件

中央社／ 苗栗縣14日電

山區犬貓動物誤觸遭獸鋏或金屬材質套索陷阱夾傷案件頻傳，苗栗縣動物保護防疫所統計，今年1至7月已處理通報獸鋏傷害犬貓救援案26件，將持續宣導禁用並加強稽查、沒入。

苗栗縣動物保護防疫所今天表示，113年1至7月累計處理通報獸鋏傷害犬貓救援案件26件、接獲檢舉21件，共沒入獸鋏19具及金屬材質套索陷阱23組。

動防所指出，獸鋏及金屬材質套索陷阱是具有強大殺傷力的獵具，強力彈簧夾擊可能造成動物或人重傷、斷肢甚至引發傷口感染致死，危險性極強且難以逃脫，動物保護法規定非經主管機關許可，禁止使用獸鋏捕捉動物，違者處新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰；若造成犬貓動物死亡或肢體嚴重殘缺，依法可移送司法機關偵辦，並最高可處2年以下有期徒刑併科20萬元至200萬元罰金。

動防所表示，除每月例行對縣內各五金行商家全面稽查外，並對五金販賣業者、偏鄉地區民眾辦理宣導活動，加強民眾對禁用獸鋏法規認知；此外，也呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用獸鋏或金屬材質套索陷阱等違法危害犬貓動物行為，可撥打1959動物保護24小時專線通報。

偏鄉 動物 苗栗縣

延伸閱讀

查緝露天燃燒 苗縣裝設人工智慧煙霧辨識自動通報系統

苗縣警局重建一等再等 鍾東錦將拜會行政院尋解套

中元節另領普度...新北為動物辦聯合法會祈福

台北動物之家超收？毛小孩沒人要 認養率逐年下滑

相關新聞

查緝露天燃燒 苗縣裝設人工智慧煙霧辨識自動通報系統

苗栗縣政府環保局為遏止露天燃燒，導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內的露天燃燒行為，目前已先在...

資源回收物是垃圾量3倍 竹縣寶山鄉勇奪全國評比佳績

新竹縣寶山鄉參加112年度全國源頭減量及資源回收考核獲優等，全國368個鄉鎮市區僅有2地獲此殊榮，鄉長邱振瑋強調鄉內嚴格...

防腸病毒 桃市明起補助中低收家庭嬰幼兒接種疫苗

國內腸病毒進入流行期，桃園市長張善政今天宣布，15日起補助設籍桃園市，出生滿2月至未滿2歲，並具低收、中低收入戶資格家庭...

風災後遺症…通霄虎頭山鳥居前簡易公廁 潛藏曝光風險

苗栗縣通霄鎮知名景點虎頭山，在鳥居前廣場旁設置兩具簡易公廁，但受到日前颱風影響，男士如廁部分的小便斗遮光板都有一面被強風...

連年被審計室點名 竹市關埔汙水下水道第3階段開工提升接管率3.99%

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹、苗超車，新竹市政府投入逾1.9億，進行關埔地區汙水工程，...

機車違停亂象增 竹市府：可依需求評估試辦汽機車共享停車格

新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區、市府周邊停車格更是一位難求，GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。