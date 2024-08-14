獸鋏傷害犬貓 苗縣113年1至7月救援26件

山區犬貓動物誤觸遭獸鋏或金屬材質套索陷阱夾傷案件頻傳，苗栗縣動物保護防疫所統計，今年1至7月已處理通報獸鋏傷害犬貓救援案26件，將持續宣導禁用並加強稽查、沒入。

苗栗縣動物保護防疫所今天表示，113年1至7月累計處理通報獸鋏傷害犬貓救援案件26件、接獲檢舉21件，共沒入獸鋏19具及金屬材質套索陷阱23組。

動防所指出，獸鋏及金屬材質套索陷阱是具有強大殺傷力的獵具，強力彈簧夾擊可能造成動物或人重傷、斷肢甚至引發傷口感染致死，危險性極強且難以逃脫，動物保護法規定非經主管機關許可，禁止使用獸鋏捕捉動物，違者處新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰；若造成犬貓動物死亡或肢體嚴重殘缺，依法可移送司法機關偵辦，並最高可處2年以下有期徒刑併科20萬元至200萬元罰金。

動防所表示，除每月例行對縣內各五金行商家全面稽查外，並對五金販賣業者、偏鄉地區民眾辦理宣導活動，加強民眾對禁用獸鋏法規認知；此外，也呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用獸鋏或金屬材質套索陷阱等違法危害犬貓動物行為，可撥打1959動物保護24小時專線通報。