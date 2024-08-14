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查緝露天燃燒 苗縣裝設人工智慧煙霧辨識自動通報系統

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣環保局導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，目前已先在公館鄉完成設置並執行探測。圖／苗栗縣政府提供
苗縣環保局導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，目前已先在公館鄉完成設置並執行探測。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府環保局為遏止露天燃燒，導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內的露天燃燒行為，目前已先在公館鄉完成設置並執行探測，若查獲燃燒行為人，將依法告發，如燃燒處現場未查獲行為人，也將查明地主並依法處理，請民眾切勿抱持僥倖心態任意露天燃燒。

環保局指出，露天燃燒陳情案件層出不窮，尤其是稻作收割期間，平日除人力執行稽巡查外，如為不易到達的燃燒地點，也使用無人機輔助，爭取稽查時效，讓行為人無所遁形；此外，針對露天燃燒好發處除設置影像監視器外，最新導入的人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，更是查緝新利器。

局長陳華盛表示，露天燃燒除了產生大量的二氧化碳，加遽地球暖化外，其所產生的煙霧（粒狀物）、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等汙染物質，也會對人體的呼吸系統產生危害，特別是患有呼吸道疾病的民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，影響最大，且燃燒完的灰燼隨風飄散，也會汙染附近居民的居家環境。

此外，大量的濃煙也會影響行車視線，容易造成交通危害。環保局報案中心及稽查單位除平日上班時間外，於夜間及假日皆有值班人員執勤並即時處理露天燃燒陳情案件，如為夜間或假日查獲露天燃燒案件，將依環境部公告之「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」再加重裁罰，呼籲民眾切勿於夜間或假日露天燃燒，以免受罰又危害空氣品質。

暖化 環保局 監視器

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