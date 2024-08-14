竹北市鳳岡路3至5段汰換路燈 提升照明並節電

竹縣竹北市公所今天說，竹北市鳳岡路3至5段更換路燈共125盞，改裝LED燈且具節電，除提升夜間照明外，也可為公庫節流，1年電費可省下約新台幣15.7萬餘元。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞資料指出，鳳岡路是通往竹北市鳳崎步道及新月沙灣的重要觀光道路之一，當地巷弄支線多，夜間照明不足燈光昏暗，容易因視線不良造成交通意外。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者表示，公所自籌經費進行路燈汰換工程，從鳳岡路3至5段汰換共125盞路燈，並更換為LED燈且具節電，讓地方照明更為明亮。

鄭朝方說，此外換上LED燈能更加省電，每年可省下約11.6萬度電、減碳效益可達71公噸，每年電費可節省15.7萬餘元。

他表示，目前路燈已完成更換為LED燈，讓民眾前往鳳崎步道、新月沙灣及水月公園時能提升夜間行駛安全，也照亮西區民眾回家的路。