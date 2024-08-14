資源回收物是垃圾量3倍 竹縣寶山鄉勇奪全國評比佳績

新竹縣寶山鄉參加112年度全國源頭減量及資源回收考核獲優等，全國368個鄉鎮市區僅有2地獲此殊榮，鄉長邱振瑋強調鄉內嚴格實施垃圾分類減量，鄉內平均每天約有20噸的垃圾及資源回收物，其中回收率高達七成五，是「純垃圾」的3倍。

寶山鄉公所清潔隊指出，新竹縣沒有焚化廠，必須由竹市、苗栗縣焚化廠代燒，且鄉內也沒有垃圾暫置場，因此必須嚴格執行垃圾破袋檢查，住宅大樓提供子車，但如果混雜資源回收物，垃圾分類配合不佳就拒收，鄉內居民已養成垃圾分類的環保觀念。

鄉公所指出，寶山鄉好山好水，居民環保觀念強，讓垃圾分類確實執行，資源回收率名列前茅，連續幾年都獲得新竹縣環保局資源回收考核特優，這次更上一層樓，拿到全國優等佳績。

寶山鄉目前設籍人口近1.5萬人，未設籍但實際長住人口加上移工約1萬人，全鄉估計有2.5萬人產生垃圾及資源回收量，因此必須嚴格執行分類及垃圾源頭減量，目前每天垃圾近5噸，回收物總量約15噸，其中1噸為廚餘。

垃圾車出勤前也會實施酒測，防止駕駛酒駕發生安全顧慮。