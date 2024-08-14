風災後遺症…通霄虎頭山鳥居前簡易公廁 潛藏曝光風險

苗栗縣通霄鎮知名景點虎頭山，在鳥居前廣場旁設置兩具簡易公廁，但受到日前颱風影響，男士如廁部分的小便斗遮光板都有一面被強風吹落，潛藏曝光風險，有民眾認為「覺得真的不太雅觀，有點煞風景，可以隱密點會更好！」對此，公所表示，目前正研議先行修復，避免有礙觀瞻。

由於公所今年首度在通霄海水浴場辦理沙雕藝術節，備受好評，開幕至今累積破萬觀光人潮，許多外地遊客也會順遊鄰近的虎頭山景點，但簡易公廁毀損，確實有破壞「景觀」之虞。參選本屆鎮長落選的林麗容在臉書發文說，這是神社壞掉了的景點，移除才有利觀光，男生上廁所不宜，大家認為如何？

鎮民張天苗說，虎頭山神社假日遊客如織，要體貼年長者與婦幼們如廁的需要與方便，也要保留如廁者的隱私與尊嚴，在適當地點設置與原有環境自然生態融合的固定公廁是很必要的，可為通霄著名旅遊景點大大加分，這是鎮公所推展觀光的當務之急，請大家一起督促公部門加把勁，有效率地採取改善行動。

鎮代繆宗翰說，雖然不雅觀，但是為了提供遊客方便所設立的簡便廁所，會持續督促公所通霄神社的周邊改善，希望盡快能夠提供良好的品質給各位民眾。