快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

連年被審計室點名 竹市關埔汙水下水道第3階段開工提升接管率3.99%

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
工務處說明，「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3」工程，預定於2026年12月底完成汙水下水道系統分支管網布設及用戶接管7061戶。圖／新竹市政府提供
工務處說明，「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3」工程，預定於2026年12月底完成汙水下水道系統分支管網布設及用戶接管7061戶。圖／新竹市政府提供

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹、苗超車，新竹市政府投入逾1.9億，進行關埔地區汙水工程，第3階段工程已於6月12日正式開工，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區，完工後預計可提升竹市汙水接管率3.99%。

新竹市政府昨天晚間召開大型說明會，向住戶說明施工方式及配合原則，新竹市工務處表示，此工程將先進行道路段下游汙水管線布設，再辦理上游住戶、用戶接管，完工後將改善鄰近社區及民眾的生活環境品質。

新竹市工務處表示，這次工程計畫經費絕大部分多由中央與市府負擔，協助關埔地區用戶接管，但仍有小部份情況需由民眾自行負擔。關埔地區為竹市新興地區，大樓林立且居民接管意願高，本案延續即將辦理完成的關東區次幹管工程，配合後續用戶接管工程，以提升關埔地區住戶優質舒適的生活空間。

工務處說明，「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3」工程，預定於2026年12月底完成汙水下水道系統分支管網佈設及用戶接管7061戶，解決汙水排放汙染問題，並改善其周邊環境，完工後預計可提升竹市汙水接管率3.99%。

工務處指出，汙水接管完成後可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設汙水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用。

新竹市政府投入逾1.9億，進行關埔地區汙水工程，第3階段工程已於6月12日正式開工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府投入逾1.9億，進行關埔地區汙水工程，第3階段工程已於6月12日正式開工。圖／新竹市政府提供
關埔地區汙水工程，第3階段工程已於6月12日正式開工，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區。圖／新竹市政府提供
關埔地區汙水工程，第3階段工程已於6月12日正式開工，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區。圖／新竹市政府提供

住戶 排水溝 新竹

延伸閱讀

立委陳亭妃會勘六塊寮排水工程要盡速整治 南市府：逐年分段推動

新竹2線3星以上18警官異動 她成竹市刑大首位女副大隊長

拆了又蓋！新竹市護港宮違建牌樓復工 竹市府強制拆除

高雄林園區汕尾頻繁停電惹怨 台電：已提出改善方案

相關新聞

苗縣警局重建一等再等 鍾東錦將拜會行政院尋解套

苗栗縣警察局重建案懸宕，行政院前院長蘇貞昌3年前慨諾全額補助11.4億多元，因原物料一路飆漲，警方降低量體約17億元推動...

風災後遺症…通霄虎頭山鳥居前簡易公廁 潛藏曝光風險

苗栗縣通霄鎮知名景點虎頭山，在鳥居前廣場旁設置兩具簡易公廁，但受到日前颱風影響，男士如廁部分的小便斗遮光板都有一面被強風...

連年被審計室點名 竹市關埔汙水下水道第3階段開工提升接管率3.99%

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹、苗超車，新竹市政府投入逾1.9億，進行關埔地區汙水工程，...

機車違停亂象增 竹市府：可依需求評估試辦汽機車共享停車格

新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區、市府周邊停車格更是一位難求，GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7...

竹縣高檔幼園沒立案 開學2周關園

新竹縣新豐鄉一家新成立音樂藝術教學的國際藝術幼兒園，「免3萬元註冊費」吸引就讀，今年8月才剛開學，前天竟緊急停課，家長赫...

苗縣防天坑 審建照把關 工程原則採連續壁擋土工法

苗栗縣政府提防大型建築工地天坑或損鄰事件，縣務會議昨天討論通過，保護安全對象納入鄰房、道路及公共設施，原則採取連續壁擋土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。