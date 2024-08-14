連年被審計室點名 竹市關埔汙水下水道第3階段開工提升接管率3.99%

新竹市汙水下水道工程進度推展牛步連年被審計室點名，還被鄰近的竹、苗超車，新竹市政府投入逾1.9億，進行關埔地區汙水工程，第3階段工程已於6月12日正式開工，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區，完工後預計可提升竹市汙水接管率3.99%。

新竹市政府昨天晚間召開大型說明會，向住戶說明施工方式及配合原則，新竹市工務處表示，此工程將先進行道路段下游汙水管線布設，再辦理上游住戶、用戶接管，完工後將改善鄰近社區及民眾的生活環境品質。

新竹市工務處表示，這次工程計畫經費絕大部分多由中央與市府負擔，協助關埔地區用戶接管，但仍有小部份情況需由民眾自行負擔。關埔地區為竹市新興地區，大樓林立且居民接管意願高，本案延續即將辦理完成的關東區次幹管工程，配合後續用戶接管工程，以提升關埔地區住戶優質舒適的生活空間。

工務處說明，「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3」工程，預定於2026年12月底完成汙水下水道系統分支管網佈設及用戶接管7061戶，解決汙水排放汙染問題，並改善其周邊環境，完工後預計可提升竹市汙水接管率3.99%。