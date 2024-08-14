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機車違停亂象增 竹市府：可依需求評估試辦汽機車共享停車格

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，甚至有人把車停在人行道，壓縮道路空間。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，甚至有人把車停在人行道，壓縮道路空間。記者黃羿馨／攝影

新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區、市府周邊停車格更是一位難求，GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7月iRent又投入200輛，被認為造成機車位更嚴重不足。市議員林彥甫認為，應開放、設置「汽機車共享停車格」，以時段區分，彈性釋放停車空間，解決機車格不足問題。新竹市交通處表示，可依地方需求評估試辦可行性。

市議員林彥甫指出，雖然新竹市汽車停車位也不足，但仍有公有、私人停車場可供選擇，而機車停車位的需求和供給嚴重失衡，尤其在火車站、市府周邊以及商業區更為嚴重，也因機車位難求，不少住宅區、商業區周邊的巷弄停滿車輛，違停不但壓縮道路空間，也影響交通安全。

林彥甫認為，因無法在短時間內廣設機車停車格解決問題，因此建議市府效仿台中市彈性調整車格，設置「汽機車共享停車格」，機動式解決機車車位不足的問題，如機車格白天供周圍商辦上班洽公民眾使用，晚上釋出給汽車專用停放，發揮停車格雙倍服務效益。

新竹市交通處表示，新竹市去年完成停車供需調查，經統計東區汽車需供比0.8、機車1.12；北區汽車需供比0.77、機車1.05；香山區汽車需供比0.93、機車1.05。

交通處說明，停車管理自治條例及道路交通安全規則已有依據，市府後續可依地方需求評估試辦可行性。機車格需求較高情況，符合機車格停車率大於80%，汽車格停車率小於50%，即可配合時間實施彈性共同格位，以提升整體停車效益。反之亦然，汽車格需求較高情況，符合汽車格停車率大於80%，機車格停車率小於50%，亦可實彈性共同格位。

新竹市機車停車需求大，停車格更是一位難求，甚至有人直接併排違停，十分危險。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，停車格更是一位難求，甚至有人直接併排違停，十分危險。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，許多人只好違規停車，增加交通亂象。記者黃羿馨／攝影
新竹市機車停車需求大，尤其在火車站、商業區停車格更是一位難求，許多人只好違規停車，增加交通亂象。記者黃羿馨／攝影
GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7月iRent又投入200輛，更造成機車位嚴重不足。記者黃羿馨／攝影
GoShare今年4月投入300輛共享機車後，7月iRent又投入200輛，更造成機車位嚴重不足。記者黃羿馨／攝影

停車格 新竹 車位

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