苗縣警局重建一等再等 鍾東錦將拜會行政院尋解套

苗栗縣警察局重建案懸宕，行政院前院長蘇貞昌3年前慨諾全額補助11.4億多元，因原物料一路飆漲，警方降低量體約17億元推動，但縣府配合款要5.6億元，比例3成5，遠高於一般自籌款15%，縣長鍾東錦認為不合理，計畫拜會行政院爭取解套。

苗栗縣警局1969年啟用，除了新竹市警局列為市定古蹟外，是全國最老舊的警局建築，歷經多次興建，建物銜接發生裂縫，各棟建築物排列雜亂無章，蘇貞昌2021年10月間視察，允諾全額補助原地重建11.4億餘元，但至今只聞樓梯響，連苗栗縣審計室的決算報告，都點名重建案歷經爭取多年，尚未獲同意補助工程款，有待研謀因應善策，並針對工程補助款不足部分，及早研擬替代方案。

警方表示，蘇貞昌允諾全額11.4億元，但因2023年、2024年政府共同性費用編列基準調升，及人工、原物料上漲，改採異地重建方式等因素，約8800坪興建2棟地下2層、地上6層大樓，總經費飆升到23.6億多元。

不過，警政署今年6月暫訂經費14億餘元，中央補助11.4億多元，但經費差太多，研議降低縣警局的量體，最新計畫經費約17億元，6000坪先蓋1樓地下1層、地上7樓警政大樓。

鍾東錦說，參照交通部生活圈道路交通系統建設計畫等自籌模式，苗栗縣財力分級屬第五級，自籌負擔比例12%至15%，17億元以15%計算，配合款2.55億元，但目前僅獲同意補助11.4億元，縣府自籌還要5.6億元。

縣警局異地重建案備受地方期待，蘇貞昌3年前也允諾全額補助，結果目前縣府自籌的比例可能要高達35%，負擔反而更重，相當不合理，將拜會行政院，爭取重建案依12%至15%配合款推動。