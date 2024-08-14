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苗縣防天坑 審建照把關 工程原則採連續壁擋土工法

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣政府提防大型建築工地天坑或損鄰事件，縣務會議昨天討論通過，保護安全對象納入鄰房、道路及公共設施，原則採取連續壁擋土工法，做為審核建照的要件，提高強度把關安全。

苗栗縣建築師公會理事長黃麗明說，縣府先前有協調過，公會持贊成的立場，預審的機制總比萬一發生事件後亡羊補牢好；建商苗栗縣議員鄭聚然則認為新竹縣、台北市發生的天坑事件屬於個案，因地質等問題造成，如果一視同仁要求連續壁等工法，勢必增加成本，轉嫁到購屋民眾，難怪房價降不下來，應該因地制宜，就專業考量，採適當安全工法。

昨天縣務會議，提案討論苗栗縣政府建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點草案，縣府工商發展處長詹彩蘋說，根據建築法第69條規定補強，許多民眾「一輩子可能只買一間房子！」草案增列保全對象，及原則要求工法，加強管理安全有必要性，縣務會議通過後，由工商發展處建築管理科公布實施。

此外，草案規定建築基地及四周同開挖深度2倍之水平距離範圍內現況實測圖，應具有須保全之對象包括鄰房位置、道路及公共設施等，地下層開挖2層以上，或總深度9公尺以上，或開挖範圍達3000平方公尺建築工程，一律採地下連續壁擋土工法，並設置必要安全觀測系統，但遇岩盤或卵礫石層地質而致無法以連續壁擋土工法施工時，經審查機關或專業團體審查通過後，得採用其他適當擋土工法。

保全 建築師 苗栗縣

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