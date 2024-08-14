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竹縣高檔幼園沒立案 開學2周關園

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣新豐鄉一家高檔幼兒園被爆未合法立案，前天緊急通知家長停課、暫時關園。圖／民眾提供
新竹縣新豐鄉一家高檔幼兒園被爆未合法立案，前天緊急通知家長停課、暫時關園。圖／民眾提供

新竹縣新豐鄉一家新成立音樂藝術教學的國際藝術幼兒園，「免3萬元註冊費」吸引就讀，今年8月才剛開學，前天竟緊急停課，家長赫然發現沒有合法立案，簡直氣炸，新竹縣政府教育局介入，將提供協助安置，業者允諾35名幼童繳交學費，月底前全數退款。

竹縣教育局表示，園方未經許可即招收幼兒進行教保服務，將依違反幼兒教育及照顧法第51條規定，處以6萬元罰鍰，35名幼兒受到影響，將輔導業者盡快完成立案，期間若家長有協助安置需求，教育局將視家長需求協助，避免影響幼兒受教權益。

據了解，這家主打藝術、英語的高檔幼兒園，今年才剛成立，不僅註冊費就要3萬元，每個月學費還要近1萬5千元，園方打出免註冊費噱頭，還在7月舉辦體驗課程，不少家長都曾送孩子前來體驗，對學校整體師資、課程安排也都十分滿意，沒想到8月1日才開學，前天就收到園方通知要關園，月底前將全額退學費。

不過最令家長擔心的是幼兒園臨時歇業，根本不知道該把孩子轉送到哪邊就讀，且早在上周學校就有出現不對勁，曾傳訊息通知家長8月15日因系統檢測作業要停課，沒想到竟然這周就爆出沒有立案要關園，家長呼籲教育局應徹查相關證照，保障家長及幼兒權益。

幼兒園 教育局 新竹

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