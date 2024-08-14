桃園增次醫療區 籌辦市立醫院

桃園醫療資源分布不均，審計處表示，桃園、中壢次醫療區的每萬人急診病床為42.75床、23.95床，存在明顯落差，桃園是六都中唯一沒有市立醫院的直轄市，八德區等5區沒地區醫院以上醫療院所。桃園市衛生局表示，將新增八德次醫療區，可增加1000多床；今年底市立醫院用地將拍板。

桃園市審計處指出，截至今年3月底，桃園市急性一般病床共7870床，每萬人急性一般病床數33.90床，未達醫療網規畫標準35床，桃園、中壢次醫療區每萬人急性一般病床數，分別為42.75床、23.95床，存有明顯落差，醫療量能不足、資源分布不均。

桃園市是六都中，唯一未設立市立醫院的直轄市，八德區等5行政區無地區醫院等級以上的醫療院所。桃園市審計處發現，部分醫院開放病床數、許可病床數落差大、占床率偏低，病床使用效能待通盤檢討；市府應督促釋出未開放使用的病床。

桃園市衛生局表示，衛福部5月中旬同意、公告調整次醫療區計畫，從原先中壢、桃園2個次醫療區，調整為中壢、桃園、八德3個次醫療區，新增的八德次醫療區估計增加1000多病床，衛福部預訂8月底修訂後就能實施。

衛生局說明，市府篩選19處公有土地，委外評估蓋市立醫院的條件，土地評選已接近完成，將邀集專家選擇用地，推動市立醫院計畫。

針對醫院許可床數、開放床數有明顯落差，衛生局表示，為避免護理人員工作負擔過重，會考量護病比，有明顯差距的醫院可能護理人員不足，將督促改善。

議員陳治文建議，市府規畫市立醫院，要有總院、分院觀念同步推動，平均分配醫療資源；八德區已有中大、長榮等醫院規畫案，都要納入考量。