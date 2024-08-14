聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園增次醫療區 籌辦市立醫院

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
衛福部同意桃園市調整次醫療區後，如何規畫市立醫院和增加區域醫院的病床數，是接下來重要的課題。記者鄭國樑／攝影
衛福部同意桃園市調整次醫療區後，如何規畫市立醫院和增加區域醫院的病床數，是接下來重要的課題。記者鄭國樑／攝影

桃園醫療資源分布不均，審計處表示，桃園、中壢次醫療區的每萬人急診病床為42.75床、23.95床，存在明顯落差，桃園是六都中唯一沒有市立醫院的直轄市，八德區等5區沒地區醫院以上醫療院所。桃園市衛生局表示，將新增八德次醫療區，可增加1000多床；今年底市立醫院用地將拍板。

桃園市審計處指出，截至今年3月底，桃園市急性一般病床共7870床，每萬人急性一般病床數33.90床，未達醫療網規畫標準35床，桃園、中壢次醫療區每萬人急性一般病床數，分別為42.75床、23.95床，存有明顯落差，醫療量能不足、資源分布不均。

桃園市是六都中，唯一未設立市立醫院的直轄市，八德區等5行政區無地區醫院等級以上的醫療院所。桃園市審計處發現，部分醫院開放病床數、許可病床數落差大、占床率偏低，病床使用效能待通盤檢討；市府應督促釋出未開放使用的病床。

桃園市衛生局表示，衛福部5月中旬同意、公告調整次醫療區計畫，從原先中壢、桃園2個次醫療區，調整為中壢、桃園、八德3個次醫療區，新增的八德次醫療區估計增加1000多病床，衛福部預訂8月底修訂後就能實施。

衛生局說明，市府篩選19處公有土地，委外評估蓋市立醫院的條件，土地評選已接近完成，將邀集專家選擇用地，推動市立醫院計畫。

針對醫院許可床數、開放床數有明顯落差，衛生局表示，為避免護理人員工作負擔過重，會考量護病比，有明顯差距的醫院可能護理人員不足，將督促改善。

議員陳治文建議，市府規畫市立醫院，要有總院、分院觀念同步推動，平均分配醫療資源；八德區已有中大、長榮等醫院規畫案，都要納入考量。

中壢 桃園 衛生局

延伸閱讀

桃園海客季登場 張善政吹海螺宣布活動起跑

沙排／亞洲公開賽落腳桃園 「排球桂綸鎂」捍衛主場

桃園海客季8/17登場 張善政：持續打造沿岸觀光

桃園6消防員殉職…業者輕判6月徒刑 基層消防心聲曝

相關新聞

桃園增次醫療區 籌辦市立醫院

桃園醫療資源分布不均，審計處表示，桃園、中壢次醫療區的每萬人急診病床為42.75床、23.95床，存在明顯落差，桃園是六...

竹縣高檔幼園沒立案 開學2周關園

新竹縣新豐鄉一家新成立音樂藝術教學的國際藝術幼兒園，「免3萬元註冊費」吸引就讀，今年8月才剛開學，前天竟緊急停課，家長赫...

苗縣防天坑 審建照把關 工程原則採連續壁擋土工法

苗栗縣政府提防大型建築工地天坑或損鄰事件，縣務會議昨天討論通過，保護安全對象納入鄰房、道路及公共設施，原則採取連續壁擋土...

參訪全自動轉運中心 張善政：為物流業注入競爭力

桃園市長張善政今天參訪台灣順豐全自動化轉運中心，關注AI智慧物流投入與應用，他肯定台灣順豐與遠雄航空自貿港區公司合作為物...

拆了又蓋！新竹市護港宮違建牌樓復工 竹市府強制拆除

新竹市護港宮先前在海山港路與西濱路口施作大型牌樓，遭民眾檢舉占用公有地，廟方隨後拆除橫向鋼梁，但去年9月又復工，被民眾發...

凱米颱風造成竹縣3種作物受災 農業部公告辦理現金救助

凱米颱風造成新竹縣竹北市的芋作物、五峰鄉的食用番茄、高接梨受災，農業部昨天公告通過辦理天然災害現金救助，從今天起至8月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。