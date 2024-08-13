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苗栗通過建築工程開挖管理要點 預防天坑再現

中央社／ 苗栗縣13日電

苗栗縣政府表示，為預防大型工程興建時造成「天坑」或鄰損，今天縣務會議通過建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點，盼透過嚴謹規範確保建築興建時的工程安全。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，今天縣務會議通過「苗栗縣政府建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」，此管理作業要點的提案人為苗縣府工商發展處長詹彩蘋。

詹彩蘋在會中指出，鑑於有些縣市在大型建築工程興建時發生天坑或鄰房損壞情事，應加強開挖基礎工程之相關管理，日前會同苗栗縣土木、結構工程及大地技師公會研商後研擬完成草案。

詹彩蘋表示，在建造執照或雜項執照審核時，應具備地基調查或地質鑽探報告、基礎開挖安全措施之詳細應力分析與設計，並要進行基礎開挖安全監測。

關於此管理作業要點規定，詹彩蘋接受中央社記者電訪指出，地下層開挖2層以上或總深度（含基礎）在9公尺以上，或開挖範圍達3000平方公尺之建築工程，一律採地下連續壁擋土工法，若開挖地為岩盤或卵礫地質，經第三方專業團體審查可採其他適當擋土工法。

詹彩蘋指出，地下層開挖若發生災變時，起造或承造人應有周全的檢測和必要因應措施，此管理作業要點將於公布後實施，嚴謹的規範才能有效防患未然。

天坑 建築 苗栗縣

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