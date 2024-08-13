拆了又蓋！新竹市護港宮違建牌樓復工 竹市府強制拆除

新竹市護港宮先前在海山港路與西濱路口施作大型牌樓，遭民眾檢舉占用公有地，廟方隨後拆除橫向鋼梁，但去年9月又復工，被民眾發現後再次檢舉，市府上個月要求限期拆除，但廟方仍無作為，考量違建牌樓影響公共交通安全，新竹市政府展現鐵腕，已於昨天起啟動強制拆除，預計5天內完成拆除作業。

新竹市都發處表示，護港宮牌樓為占用公有土地違章建築，並經違章建築查報認定在案。經市府查報排定拆除後，護港宮曾於2022年5月間自行拆除橫向鋼樑，但原地仍留下牌樓柱體。

之後在去年9月間，違章牌樓又開始重新施作橫向鋼樑，後續又有多次被發現施工，每次市府人員前往制止就會停工一陣子，但事後又會再復工，甚至拒收公文，市府決定強制拆除。

新竹市都發處表示，考量其為施工中違建且違建牌樓阻擋交通號誌影響公共交通安全，屬「新竹市違章建築拆除優先執行標準」執行違建拆除範疇，市府展現鐵腕拆除，預計5日內完成強制拆除作業。