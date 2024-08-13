凱米颱風造成竹縣3種作物受災 農業部公告辦理現金救助

凱米颱風造成新竹縣竹北市的芋作物、五峰鄉的食用番茄、高接梨受災，農業部昨天公告通過辦理天然災害現金救助，從今天起至8月22日受理農民申請，縣府請符合資格者盡速申請。

縣府農業處表示，農業部公告這次辦理農業天然災害現金救助額度，芋作物每公頃4萬1000元、食用番茄每公頃5萬1000元、梨每公頃10萬元，凡符合「農業天然災害救助辦法」的農民，申辦救助項目的損失率達20%以上者，將依救助額度予以現金救助。