凱米颱風造成竹縣3種作物受災 農業部公告辦理現金救助
凱米颱風造成新竹縣竹北市的芋作物、五峰鄉的食用番茄、高接梨受災，農業部昨天公告通過辦理天然災害現金救助，從今天起至8月22日受理農民申請，縣府請符合資格者盡速申請。
縣府農業處表示，農業部公告這次辦理農業天然災害現金救助額度，芋作物每公頃4萬1000元、食用番茄每公頃5萬1000元、梨每公頃10萬元，凡符合「農業天然災害救助辦法」的農民，申辦救助項目的損失率達20%以上者，將依救助額度予以現金救助。
農業處提醒，這次現金救助公告受理期限從8月13日至8月22日，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，可逕向轄區公所提出申請，縣府也會函文請鄉鎮市公所動員人力，以加速現金救助時效，以利盡速完成救助作業，協助農民復耕。
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