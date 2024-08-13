桃園海客季登場 張善政吹海螺宣布活動起跑

桃園海客季邁入第9年，今年跨局處擴大舉辦，除了有6場海客小旅行、客家趴棒球日、水槍馬拉松，「星繽樂金曲嗨FUN派對」，還邀請安心亞等藝人開唱。市長張善政表示，市府推動「桃園珍珠海岸計畫」，已獲交通部觀光署核定補助4.9億元，將新屋打造成海客文化的觀光據點。

海客季已連續舉辦9年，今年以「搞海陸」為主題，串連體育局、中壢區漁會、新屋區公所等多個單位，從8月17日至9月8日推出一系列精彩活動，除了推廣桃園獨特海客文化外，也邀請民眾一同來濱海作客。

張善政提到，桃園海岸線擁有豐富的生態觀光熱點，北起竹圍漁港、南至永安漁港，周邊還有新屋綠色隧道等著名景點，美不勝收。

張善政今天在記者會上也與新屋在地協會一起吹海螺「歕嘟」宣告活動開跑，有趣的是他3次往海螺吹氣都吹不出聲音，讓他笑稱「我懷疑你們給我的海螺有問題」。

客家局表示，8月17至18日舉辦「客家趴棒球日」；24日「海客季x米寶路跑」則是活動最大亮點，親子可持水槍分隊路跑4公里，最後在終點廝殺的趣味對戰，現場還有海客市集、海客學堂創作等精彩活動可以體驗石塭、製作海廢相框；25日「共夏來客庄老屋尞」，規畫藝文演出、闖關、DIY體驗及美食；31日則於永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」。