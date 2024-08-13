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桃園海客季登場 張善政吹海螺宣布活動起跑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園海客季邁入第9年，今年跨局處擴大舉辦。記者朱冠諭／攝影
桃園海客季邁入第9年，今年跨局處擴大舉辦。記者朱冠諭／攝影

桃園海客季邁入第9年，今年跨局處擴大舉辦，除了有6場海客小旅行、客家趴棒球日、水槍馬拉松，「星繽樂金曲嗨FUN派對」，還邀請安心亞等藝人開唱。市長張善政表示，市府推動「桃園珍珠海岸計畫」，已獲交通部觀光署核定補助4.9億元，將新屋打造成海客文化的觀光據點。

海客季已連續舉辦9年，今年以「搞海陸」為主題，串連體育局、中壢區漁會、新屋區公所等多個單位，從8月17日至9月8日推出一系列精彩活動，除了推廣桃園獨特海客文化外，也邀請民眾一同來濱海作客。

張善政提到，桃園海岸線擁有豐富的生態觀光熱點，北起竹圍漁港、南至永安漁港，周邊還有新屋綠色隧道等著名景點，美不勝收。

張善政今天在記者會上也與新屋在地協會一起吹海螺「歕嘟」宣告活動開跑，有趣的是他3次往海螺吹氣都吹不出聲音，讓他笑稱「我懷疑你們給我的海螺有問題」。

客家局表示，8月17至18日舉辦「客家趴棒球日」；24日「海客季x米寶路跑」則是活動最大亮點，親子可持水槍分隊路跑4公里，最後在終點廝殺的趣味對戰，現場還有海客市集、海客學堂創作等精彩活動可以體驗石塭、製作海廢相框；25日「共夏來客庄老屋尞」，規畫藝文演出、闖關、DIY體驗及美食；31日則於永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」。

「搞海好尞」則自24日起於永安海螺文化體驗園區展出的「海客印象特展」；17、18、23、25、30、31日則以「老屋X石塭」、「鐵馬X漁港」、「藻礁X牽罟」等3大主題規畫6場次海客小旅行，除品嚐特色鹹醢飯、漁人飯、割稻飯等，還有海廢手作；25日及31日則於新屋笨港灣舉辦「千人牽罟體驗活動」，讓民眾體驗百年傳統捕魚的客家智慧。

桃園海客季熱鬧開跑，市長張善政（中）今天吹海螺宣告活動起跑，可惜最後吹不出聲音。記者朱冠諭／攝影
桃園海客季熱鬧開跑，市長張善政（中）今天吹海螺宣告活動起跑，可惜最後吹不出聲音。記者朱冠諭／攝影
桃園海客季熱鬧開跑，市長張善政今天搶先體驗行程。記者朱冠諭／攝影
桃園海客季熱鬧開跑，市長張善政今天搶先體驗行程。記者朱冠諭／攝影

客家 張善政 桃園

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