參訪全自動轉運中心 張善政：為物流業注入競爭力

桃園市長張善政今天參訪台灣順豐全自動化轉運中心，關注AI智慧物流投入與應用，他肯定台灣順豐與遠雄航空自貿港區公司合作為物流產業注入競爭力，推動企業接軌國際。

台灣順豐速運股份有限公司發布新聞稿表示，台灣順豐耗時近5年、投入近新台幣1億元，進駐大園區遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流專區，籌建近3000坪的全自動化轉運中心，並於2023年第四季正式啟用。

台灣順豐總經理潘逸俊說，面對AI人工智慧來臨，「智慧物流」是產業轉型首要條件之一，自動化更是關鍵基礎建設，透過全自動分揀設備，每小時貨件處理量達1萬7400件，運轉效率為過往的4倍，整體作業流程可減少20%的人工作業時間成本，不但緩解物流業長期缺工問題，也將支持日益增加的國際快遞服務需求。

張善政指出，桃園產業鏈完整多元，透過市府投資服務中心提供「全生命週期服務」持續完善投資環境，他肯定台灣順豐與遠雄航空自貿港區公司合作為物流產業注入競爭力，期盼透過拋磚引玉吸引更多企業加入，讓桃園成為領先國際的智慧科技新都。

台灣順豐表示，全自動化轉運中心為地上3層的獨立快遞通關倉庫，整體場域空間為過往轉運中心的2倍，透過智慧物流科技設備，打造全台首座兼具跨境物流與台灣宅配服務的全自動化轉運中心，提供一站式物流解決方案，協助企業提升競爭力。