快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

犯保新竹分會設保護據點 供被害人喘息空間

中央社／ 新竹縣13日電

犯罪被害人保護協會新竹分會今天表示，為協助被害人心靈重建，於竹縣市設置4處「馨生保護服務據點」，提供被害人以及家屬生活成長、手工藝課程等，也給予喘息空間。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會今天辦理「司法保護服務據點」活動，邀請被害人與家屬進行手工藝創作課程，新竹地方檢察署張云綺出席致詞表示，保護據點設置可就近提供法律諮詢、心理輔導、關懷支持等服務，讓被害人在訴訟、生活重建等過程獲幫助。

犯保新竹分會主委陳進興接受中央社記者訪問說，透過竹縣市各地據點設立，能有效率傳遞服務訊息，並讓馨生志工、保護志工能與犯罪被害人以及家屬建立信任關係，也感受柔性司法的溫暖。

陳進興表示，為提供完善幫助，新竹分會於竹縣市分別設有4處「馨生保護服務據點」，地點在新豐登鉅汽修廠、竹東軟橋爐哥烤PIZZA、新竹市香山區樹下社區活動中心及新竹市立殯儀館。

他說，透過設置司法保護據點，能協助被害人在面對案件處理、訴訟進行、生活重建等，有相關支持幫助，如法律諮詢、心理輔導等，此外也會運用據點空間辦理讀書會、聚餐、生活成長課程等，讓被害人放鬆心情。

犯罪被害人保護協會新竹分會提供新聞資料指出，從4月起至8月辦「犯罪被害人權益保障法施行元年系列之司法保護據點巡迴座談會」，讓受保護服務對象彼此鼓勵與支持，更有力量前行。

司法 新竹

延伸閱讀

免註冊費當噱頭 新竹高檔幼兒園被爆違法經營緊急停課

新竹市部分區域8月20日至8月21日停水 4.3萬戶受影響

桃園警跨區新竹查案挨批 與通緝犯2度駁火未通報原因曝光

桃園警跨轄區查案未通報 2度遭歹徒開槍回擊…險害自己人

相關新聞

桃園海客季8/17登場 張善政：持續打造沿岸觀光

桃園市政府舉辦海客季活動，將於8月17日至9月8日登場。桃園市長張善政今天說，規劃推動「桃園珍珠海岸計畫」，已獲交通部觀...

新屋過嶺埤塘飄「廚餘」惡臭 農水署：天氣太熱水質優養化

桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員現場稽查，...

自來水公司16日施工 竹縣北埔鄉全鄉停水8小時

自來水公司第三區管理處辦理北埔淨水場400mm水量計更新及4G無線傳訊記錄器、微功耗模組一批，新竹縣北埔鄉8月16日周五...

中壢幸福社區公車站裁撤後再設？地方盼重設交通局評估

桃園客運中壢區民族路上的「幸福社區」公車站牌，先前因停靠站鄰近路口易生危險，且時有臨停車輛，加上與前後站距離相近，因此8...

凱米肆虐竹縣尖石、五峰 中央會勘將採「即報即審」

凱米颱風造成新竹縣尖石、五峰鄉等偏遠地區受災，縣府初估復建總經費需8300多萬元，中央各部會相關人員昨天前來會勘，強調將...

桃園新增次醫療區後下一步？ 市立醫院規畫受矚目

桃園審計處發現桃園市各醫院雖然持續提升醫療照護品質，但是部分醫院開放病床數與許可病床數落差甚巨，也有占床率偏低情形，病床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。