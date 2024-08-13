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過嶺埤塘飄「廚餘」惡臭 農水署：天氣太熱水質優養化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供

桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員現場稽查，發現埤塘pH值正常、溶氧量偏低，研判埤塘是因為優養化所導致異味。農水署石門管理處過嶺工作站表示，天氣太熱造成水質優養化，將待下雨或水庫多放點水讓濃度降低。

曾辦過地景藝術節的過嶺58號埤塘面積約121122平方公尺，且緊鄰台66快速道路，市議員陳睿生說，接獲民眾反映埤塘傳出惡臭，且水質顏色呈現綠色，懷疑有不肖業者傾倒廚餘或是垃圾。

環保局表示，昨晚間6點有派稽查員至現場水質檢測，發現埤塘邊緣有藻華情形，pH值酸鹼值正常、溶氧量偏低，目視埤塘水質呈綠色，巡視周界未發現異常廢水排放，也未發現死魚情事，研判該埤塘是因為優養化導致異味。現場立即電聯農田水利署石門管理處過嶺工作站，要求盡速將藻華清理完成，避免影響附近環境。

過嶺工作站表示，近日天氣炎熱加上未有大雨稀釋，導致水中藻類大量生長，經過檢測水質沒問題，不過綠色水面對於民眾觀感較差，將待大雨讓水濃度稀釋，或石門水庫放水時，工作站將一些水放至埤塘，稀釋濃度，將盡速辦理。

桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員稽查，研判埤塘是因為優養化所導致異味。圖／桃園市環保局提供

水質 石門水庫

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