過嶺埤塘飄「廚餘」惡臭 農水署：天氣太熱水質優養化

桃園市新屋區九斗里內的過嶺58號埤塘，近日出現惡臭，地方以維民眾亂倒廚餘或不肖業者傾倒垃圾，桃園市環保局昨派員現場稽查，發現埤塘pH值正常、溶氧量偏低，研判埤塘是因為優養化所導致異味。農水署石門管理處過嶺工作站表示，天氣太熱造成水質優養化，將待下雨或水庫多放點水讓濃度降低。

曾辦過地景藝術節的過嶺58號埤塘面積約121122平方公尺，且緊鄰台66快速道路，市議員陳睿生說，接獲民眾反映埤塘傳出惡臭，且水質顏色呈現綠色，懷疑有不肖業者傾倒廚餘或是垃圾。

環保局表示，昨晚間6點有派稽查員至現場水質檢測，發現埤塘邊緣有藻華情形，pH值酸鹼值正常、溶氧量偏低，目視埤塘水質呈綠色，巡視周界未發現異常廢水排放，也未發現死魚情事，研判該埤塘是因為優養化導致異味。現場立即電聯農田水利署石門管理處過嶺工作站，要求盡速將藻華清理完成，避免影響附近環境。