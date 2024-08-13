中壢幸福社區公車站裁撤後再設？地方盼重設交通局評估

桃園客運中壢區民族路上的「幸福社區」公車站牌，先前因停靠站鄰近路口易生危險，且時有臨停車輛，加上與前後站距離相近，因此8月1日起裁撤，不過雖嘉裕紡織廠離幸福社區站不遠，卻無遮蔭，地方希望恢復幸福社區站。桃園市交通局回應，昨會勘尚未決議，初步研擬將幸福社區站遠離路口，並與嘉裕紡織廠站合併，不過仍需和當地里長討論，若有共識會朝這方向調整。

桃客8條公車路線8月1日起，不再停靠中壢區民族路上的「幸福社區」公車站牌，因當時該站距離前後站太近，且公車停靠影響電研路右轉民族路視線，加上路口超商前時有臨停購物，基於諸多考量交通局同意撤站。

市議員彭俊豪表示，當時廢站有些草率，現搭車改至嘉裕紡織廠，雖距離約90公尺，不過該站未遮蔽，夏天炎熱，因此昨會勘希望維持幸福社區站點並調整標線將公車停靠區往前挪，至少讓民眾能於超商前乘涼，並於路口超商畫設紅線避免臨停，或將幸福社區站點與嘉裕紡織廠合併設站，2方案都可以，但還是要和地方溝通，並由交通局評估最安全方式。

市議員黃崇真說，幸福社區公車站原先未畫設公車停靠格，又距離路口近相當危險，但該站過去搭乘需求大，建議站牌遠離路口，且民族路車流量大，該段未有機車、汽車格及人行道等，希望能朝畫設個專用車格及設人行道方式，讓路段功能俱全。

桃園客運回應，昨會勘多位議員關心，目前桃客未有相關規畫，仍有交通局就安全問題評估考量，若交通局同意再設站或2站合併，都會配合。