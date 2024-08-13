凱米肆虐竹縣尖石、五峰 中央會勘將採「即報即審」

凱米颱風造成新竹縣尖石、五峰鄉等偏遠地區受災，縣府初估復建總經費需8300多萬元，中央各部會相關人員昨天前來會勘，強調將採「即報即審」方式加速作業，讓實質工程施作和所需經費同步到位。

縣府指出，凱米風災主要集中五峰、尖石鄉，初估公共設施災後復建工程有17件，包括公路、村里道路、水土保持、農水路及原民部落等工程，但縣府今年度災害準備金已在先前地震、豪雨災害全數用盡，必須中央協助，且縣府現仍勘災估損中，最終提報行政院協助的金額會持續估算。

行政院公共工程委員會及相關部會昨天到新竹縣了解災況與復建需求。

縣府秘書長李安妤指出，凱米在縣內造成道路中斷、落石等災情，在鄉公所與縣府團隊合作下都已全數搶通，但後續復建工程仍需龐大經費，因縣府今年災害準備金在4至6月間的地震、大雨已全數用罄，因此凱米復建經費將提送行政院，請求中央協助。

李安妤指出，新竹縣受損較嚴重的尖石、五峰屬偏遠地區，道路運輸條件原本就較差，希望各單位審查復建提報經費時，考量施工距離和難易程度衍生增加的金額補貼，讓後續發包能順利執行。

工程會副主委陳為祥表示，行政院長卓榮泰聽取各部會災情報告，責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助；工程會隨即兵分三路，針對復建經費，工程會與各部會將採「即報即審」原則處理，具時效性工程，地方政府可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。