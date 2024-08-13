快訊

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

凱米肆虐竹縣尖石、五峰 中央會勘將採「即報即審」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
工程會與縣府、鄉公所人員到尖石鄉竹62線15公里處現勘道路下邊坡坍塌狀況。圖／新竹縣政府提供
工程會與縣府、鄉公所人員到尖石鄉竹62線15公里處現勘道路下邊坡坍塌狀況。圖／新竹縣政府提供

凱米颱風造成新竹縣尖石、五峰鄉等偏遠地區受災，縣府初估復建總經費需8300多萬元，中央各部會相關人員昨天前來會勘，強調將採「即報即審」方式加速作業，讓實質工程施作和所需經費同步到位。

縣府指出，凱米風災主要集中五峰、尖石鄉，初估公共設施災後復建工程有17件，包括公路、村里道路、水土保持、農水路及原民部落等工程，但縣府今年度災害準備金已在先前地震、豪雨災害全數用盡，必須中央協助，且縣府現仍勘災估損中，最終提報行政院協助的金額會持續估算。

行政院公共工程委員會及相關部會昨天到新竹縣了解災況與復建需求。

縣府秘書長李安妤指出，凱米在縣內造成道路中斷、落石等災情，在鄉公所與縣府團隊合作下都已全數搶通，但後續復建工程仍需龐大經費，因縣府今年災害準備金在4至6月間的地震、大雨已全數用罄，因此凱米復建經費將提送行政院，請求中央協助。

李安妤指出，新竹縣受損較嚴重的尖石、五峰屬偏遠地區，道路運輸條件原本就較差，希望各單位審查復建提報經費時，考量施工距離和難易程度衍生增加的金額補貼，讓後續發包能順利執行。

工程會副主委陳為祥表示，行政院長卓榮泰聽取各部會災情報告，責請工程會與地方政府溝通，提供最大協助；工程會隨即兵分三路，針對復建經費，工程會與各部會將採「即報即審」原則處理，具時效性工程，地方政府可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

工程會與縣府、鄉公所人員到尖石鄉竹62線15公里處現勘道路下邊坡坍塌狀況，研判災害原因應是凱米颱風強降雨，現場土質軟弱加上雨水、路面逕流沖刷坡面，導致下邊坡及部分路基破壞。縣府後續設計上可考量氣候變遷影響，深入瞭解致災原因，發揮復建工程有效性，並建議縣府可思考強化警示機制，維護行車安全。

工程會與縣府、鄉公所人員到尖石鄉竹62線15公里處現勘道路下邊坡坍塌狀況。圖／新竹縣政府提供
工程會與縣府、鄉公所人員到尖石鄉竹62線15公里處現勘道路下邊坡坍塌狀況。圖／新竹縣政府提供

凱米颱風 新竹 行政院

延伸閱讀

桃園高級住宅區水渠混濁超過2周 民眾憂廢水汙染

金山甘藷季開跑 颱風帶雨水滋潤產量不錯

邱議瑩籲風災相關補助延後收件 高市府：朝此研議

颱風凱米台南降雨超越莫拉克 治水助降淹水面積

相關新聞

自來水公司16日施工 竹縣北埔鄉全鄉停水8小時

自來水公司第三區管理處辦理北埔淨水場400mm水量計更新及4G無線傳訊記錄器、微功耗模組一批，新竹縣北埔鄉8月16日周五...

中壢幸福社區公車站裁撤後再設？地方盼重設交通局評估

桃園客運中壢區民族路上的「幸福社區」公車站牌，先前因停靠站鄰近路口易生危險，且時有臨停車輛，加上與前後站距離相近，因此8...

凱米肆虐竹縣尖石、五峰 中央會勘將採「即報即審」

凱米颱風造成新竹縣尖石、五峰鄉等偏遠地區受災，縣府初估復建總經費需8300多萬元，中央各部會相關人員昨天前來會勘，強調將...

桃園新增次醫療區後下一步？ 市立醫院規畫受矚目

桃園審計處發現桃園市各醫院雖然持續提升醫療照護品質，但是部分醫院開放病床數與許可病床數落差甚巨，也有占床率偏低情形，病床...

桃園高級住宅區水渠混濁超過2周 民眾憂廢水汙染

桃園市中路重劃區正光路景觀步道水渠混濁宛如泥流，民眾原本以為是颱風天山上泥沙沖刷導致，但直至今日仍不見清澈，擔心是遭人亂...

苗縣「低溫即食食品稽查專案」 2家作業場所衛生複查合規

苗栗縣政府衛生局為維護民眾食品衛生安全，近日啟動「低溫即食食品稽查專案」，結果均符合食安法相關規定，但在作業場所衛生方面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。