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桃園新增次醫療區後下一步？ 市立醫院規畫受矚目

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚是桃園唯一的醫學中心，衛福部同意桃園市調整次醫療區後，如何規畫市立醫院和增加區域醫院的病床數，是接下來重要的課題。記者鄭國樑／攝影
林口長庚是桃園唯一的醫學中心，衛福部同意桃園市調整次醫療區後，如何規畫市立醫院和增加區域醫院的病床數，是接下來重要的課題。記者鄭國樑／攝影

桃園審計處發現桃園市各醫院雖然持續提升醫療照護品質，但是部分醫院開放病床數與許可病床數落差甚巨，也有占床率偏低情形，病床使用效能有待通盤檢討，衛生局應督促各醫院依實際營運狀況，釋出未能開放使用的病床數，提升整體醫療量能及均衡資源配置。

另外，審計處在最近年度決算審議報告也指出，桃園市目前有醫學中心1家，區域醫院8家及地區醫院24家，是唯一尚未設立市立醫院的直轄市，且八德區等5行政區尚無任何地區醫院等級以上的醫療院所，桃園市也是目前6都唯一沒有市立醫院的直轄市。

截至今年3月底，桃園市急性一般病床經許可7870床（不含尚未營運的醫療機構），平均每萬人口急性一般病床數33.90床，仍未達醫療網規畫醫療充足區標準35床，且桃園、中壢次醫療區域的平均每萬人口急性一般病床數分別為42.75床、23.95床，存有明顯落差，凸顯醫療量能不足與資源分布之不均。

衛生局表示，衛福部已經在5月中旬同意並公告市府整調整次醫療區計畫，從原先中壢、桃園次醫療區調整為中壢、桃園、八德3個次醫療區，其中新增的八德次醫療區估計增加1000多病床，衛福部預訂8月底開會討論公告期間各方意見，修訂後就能實施。

衛生局也說明，市府先前篩選19處公有土地，並委外評估蓋市立醫院的條件，目前所有土地的評選已近尾聲，副市長王明鉅會邀集專家研議，選出最適合的地點推動市立醫院計畫。

至於部分醫院許可床數與開放床數有明顯落差，衛生局說明醫院考量避免護理人員工作負擔過重，會考量護病比不超過8、9，有明顯差距的醫院可能有護理人員不足的問題，衛生局會督促改善。

議員陳治文指出，市政府要把握衛福部同意調整次醫療區的契機，規畫市立醫院要有總院、分院的觀念同步進行，讓醫療資源不只真的平均分布，還要同時兼顧婦幼、長者、長照等亮，像八德已經有中大、長榮等醫院的規畫案，大溪埔頂有2公頃的用地可以和鄰近行政院共享醫療資源，就要納入規畫。

中壢 桃園 衛生局

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