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桃園高級住宅區水渠混濁超過2周 民眾憂廢水汙染
桃園市中路重劃區正光路景觀步道水渠混濁宛如泥流，民眾原本以為是颱風天山上泥沙沖刷導致，但直至今日仍不見清澈，擔心是遭人亂排汙水，引發地方議論，民進黨桃園市議員黃家齊也相當關心；桃園市政府獲悉派員調查，未發現重金屬汙染情事，研判可能是石門水庫濁度仍然偏高導致。
正光路景觀步道是中路重劃區重要路廊帶，經由此處可從文中北路的向陽公園走到司法園區的司法公園，早晨傍晚都有不少民眾散步運動，而步道設有潺潺溪流造景，溪水中還有魚類自然生態景觀，更深受孩童喜愛。
不過，民眾近日發現溪水混濁超過2周，整條水路都呈黃褐色，看不清水中魚類，疑惑凱米颱風已經過境一段時間，為何水質仍未改善？由於凱米颱風過境時，南崁溪傳不肖業者利用颱風天偷排廢水，民眾擔心正光路景觀步道水質也是污染。此事也引起議員黃家齊關心，協調市府相關單位前往了解。
桃園市環保局昨天到現場取水調查，用試紙檢測未發現重金屬汙染情事，而水源屬於農田水利署灌溉支流，調查人員也循水流溯源至桃園大圳等地查看，發現各地水色都相同，初步排除有事業廢水排入。
桃園市養工處負責景觀步道維護，詢問農水署後得知石門水庫受颱風影響，濁度仍然偏高，導致下游灌溉用水混濁，情況會逐漸改善；但養工處也提醒，景觀步道溪流造景為灌溉溝渠，僅供觀賞，禁止戲水，以策安全。
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