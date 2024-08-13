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苗縣「低溫即食食品稽查專案」 2家作業場所衛生複查合規

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣衛生局為維護民眾食品衛生安全，近日啟動「低溫即食食品稽查專案」，結果均符合食安法相關規定。圖／苗栗縣政府提供
苗縣衛生局為維護民眾食品衛生安全，近日啟動「低溫即食食品稽查專案」，結果均符合食安法相關規定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府衛生局為維護民眾食品衛生安全，近日啟動「低溫即食食品稽查專案」，結果均符合食安法相關規定，但在作業場所衛生方面，查核8家中有2家經複查後，也已符合規定。

縣衛生局指出，正值炎熱暑假，出外遊玩民眾飲食習慣，大多選擇清爽的菜餚，涼拌小菜更是用餐時的優先選擇，然而，此類食品因溫度控管不當易變質，進而導致細菌滋生。

該專案針對供應即食食品的餐飲業者執行環境衛生查核，並對其自製現場供售的低溫或冷藏保存的即食食品進行抽驗，檢驗項目包括食品中的微生物衛生標準，稽查連鎖餐飲店3家（三商巧福、五花馬水餃店、四海遊龍）、非連鎖店餐飲5家，總計檢驗衛生標準8件，結果均符合食安法相關規定。

過程中，也查核食品作業場所食品良好衛生規範（GHP）準則符合性、豬肉原料原產地標示、食品貯存條件等項目，查核8家食品業者作業場所衛生，有2家經複查後也已符合規定。

局長楊文志表示，食品業者應落實自主管理，並符合食品安全衛生管理相關規定。根據食品安全衛生管理法第8條規定，食品從業人員、作業場所、設施衛生管理及食品添加物之管理，均應符合食品良好衛生規範準則；如經限期改正，屆期不改正者，可處6萬元至2億元罰鍰。

此外，販賣之食品應符合衛生安全及品質標準，違反者經命限期改正，屆期不改正者，可處3萬至300萬元罰鍰。提醒食品業者共同遵守食品安全規範，確保食品衛生，保障民眾健康，能夠安心享用各式清爽美味的夏季食品。

低溫 衛生局 食品安全

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