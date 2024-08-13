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守護學童安全40餘年 南寮國小人行天橋將走入歷史

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市工務處表示，南寮人行天橋預計於8月20日至22日，每天上午9時至下午4時進行拆除作業。施工管制期間，將封閉東大路三段403巷至中清一路雙向車道範圍。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處表示，南寮人行天橋預計於8月20日至22日，每天上午9時至下午4時進行拆除作業。施工管制期間，將封閉東大路三段403巷至中清一路雙向車道範圍。圖／新竹市政府提供

新竹市南寮國小人行天橋因時代變遷、使用率不高，加上使用年份超過40年，長期占據路側、影響人行環境，容易造成駕駛視線死角，對無障礙者使用上也極不友善，新竹市政府與校方經評估後，決定動工拆除，這座守護學童安全40餘年的天橋也將走入歷史。

新竹市工務處指出，南寮人行天橋位於北區東大路三段南寮國小前，天橋使用年份逾40年，其單側樓梯位於校園內，屬南寮國小專用天橋，已多年未開放師生使用，配合今年度「南寮國小通學步道建置工程」，竹市府重新規畫校園周邊通學步道動線，將於8月20日至8月22日執行南寮人行天橋拆除作業。

代理市長邱臣遠也責成相關單位，執行後續通學步道的銜接施工，優化學生步行動線，並加強整體改善，期望拆除後提升學生通行安全，更提供市民人本友善的空間及無障礙通行環境外，也可有效改善當地市容景觀、恢復都市天際線。

新竹市工務處表示，南寮人行天橋預計於8月20日至22日，每天上午9時至下午4時進行拆除作業。施工管制期間，將封閉東大路三段403巷至中清一路雙向車道範圍，道路封閉時段，汽、機車往東及往西方向主要改以天府路作為替代道路。

工務處提醒，用路人行經此路段時，請減速慢行並依義交人員指揮通行，改道繞行天府路，施工如因天候影響，將擇日辦理拆除作業，造成不便，敬請見諒。

這座守護學童安全40餘年的南寮國小人行天橋將走入歷史，8月20日起進行拆除。圖／新竹市政府提供
這座守護學童安全40餘年的南寮國小人行天橋將走入歷史，8月20日起進行拆除。圖／新竹市政府提供
新竹市南寮國小人行天橋因時代變遷、使用率不高，加上使用年份超過40年，新竹市政府與校方經評估後，決定動工拆除。圖／新竹市政府提供
新竹市南寮國小人行天橋因時代變遷、使用率不高，加上使用年份超過40年，新竹市政府與校方經評估後，決定動工拆除。圖／新竹市政府提供

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