桃園復興點名11災害避難收容不足 7處避難物資所瀕危

桃園市復興區災害頻繁，颱風或地震居民被迫預防性撤離安置，桃園審計處追蹤發現復興區11處避難收容所收容量不足，奎輝等6處收容量嚴重不足，點名霞雲社區活動中心等4處避難收容所，及光華派出所等3處物資儲存處所，共7處違反鄰近500公尺內大規模崩塌潛勢區設置規定，市政府及復興區公所需檢討改善，引起部落關切。

市政府社會局今天指出，為確保災時民眾安全，已請復興區公所擴充和尋覓合格旅宿業收容量能、另覓潛勢區外的學校禮堂或活動中心、文化健康站場所做為避難收容處所，維持收容量。

復興山區坡地多、災害頻繁，轄區總共31條土石流潛勢溪流及 大規模崩塌潛勢區4處，審計處抽查市政府災害防救執行，發現部分收容避難場所及物資儲存處所鄰近崩塌淹水潛勢區，亟需改善，避免2次遷移或2次災害發生，包括11處避難收容所的最大收容人數794人，收容率低，奎輝、長興、華陵、高義、羅浮及澤仁6里收容比率嚴重不足。

根據國家災害防救科技中心座標查詢，復興區11 處避難收容所及11處物資儲存處所座標發現霞雲里霞雲社區活動中心、奎輝里奎輝獵人學校、高義里高義教會及羅浮里高坡國小4處避難收容所與霞雲里辦公處、光華派出所及高義里辦公處3處物資儲存處所，鄰近500公尺內大規模崩塌潛勢區範圍，須檢討改善，保障民眾生命財產安全。

原住民市議員蘇偉恩表示，復興區預防性撤離安置，較大型收容所不夠，往往里辦公處、活動中心或學校，因腹地小影響收容量，他建議市府選擇多增設收容點規畫收容鄰近部落，避難收容處所如果鄰近大規模崩潛塌勢區要趕快評估改善。原住民市議員簡志偉亦建議，幾個避難收容處所面臨大規模崩塌潛勢區範圍，市府現在就要趕快著手調查改進，為保障部落居民安全。