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桃園17萬2278戶停水、降壓6.2萬戶 今上午全恢復供水

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市配合自來水公司改善設備5行政區停水23小時，今天上午6時30分恢復供水。圖／桃園市經發局提供
桃園市配合自來水公司改善設備5行政區停水23小時，今天上午6時30分恢復供水。圖／桃園市經發局提供

台水公司大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程順利完工，桃園5行政區約17萬戶今天提早半小時完成復水。

台水公司二區處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」12日上午6時起停水施工，最長停水23小時。經發局表示，各項工程12日下午6時順利完工，並提前於今天上午6時30分全面復水。這次影響桃園、八德、蘆竹、大園及龜山區，停水總戶數17萬2278戶、降壓6.2萬戶。

停水期間，市府為確保工程順利進行，比照去年起大規模停水開設機制，市府及區公所同時成立「大規模停水作業應變中心」，市長張善政指派副市長王明鉅擔任停水應變中心指揮官，昨日上午8時召開大規模停水應變中心會議，請台水公司確實掌握各項工程進度，倘遇施工困難或有需要市府協助的事項，應即時通報市府應變中心因應，依原定計畫完成復水。

經發局長張誠表示，停水期間經發局除每2小時追蹤各項工程及復水進度，也針對重要工程施作及復水情形作業等檢核，確保如期復水。台水公司順利完成六合一停水工程及提前完工復水。民眾如有任何供水問題，可撥打台水公司24小時免付費服務專線1910、市民專線1999或經發局（03）3322101分機5266。

停水 台水 桃園

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