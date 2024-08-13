苗栗台3線、縣道124線坍方搶修 上午單線雙方交通

苗栗縣台3線140公里大湖鄉、縣道124線南庄鄉路段，昨天晚間及今天上午分別發生邊坡山壁坍方，並未波及人車，交通一度受阻，工程單位搶修，今天上午維持單線雙向通行，用路人要注意。

苗栗縣山區昨天傍晚下大雨，台3線約140公里處大湖鄉晚間8點30分邊坡坍滑，土石連同樹木占據北上2個車道，及南下1個車道，警方據報到場圍起封鎖線，公路局中區養護工程分局苗栗工務段緊急搶修，今天凌晨以後維持單線雙向通車。

此外，124線42.5公里南庄鄉路段，今天上午7點半左右發現山壁崩落，土石占據雙向2個車道，交通一度中斷，警方到場警戒，苗栗縣政府工務處接獲通報，派員到場搶修，上午9點半左右維持單線雙向通行。