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AI智能預警奏效 石虎零路殺 苗工務段 友善生態獲獎
苗栗縣台3線卓蘭路段與台1線後龍路段過去曾是石虎路殺熱區，但是自從公路局苗栗工務段設置AI智能預警系統之後，憾事就此絕跡，友善生態的作法最近也獲得台灣永續能源研究基金會的肯定，在亞太暨台灣永續行動獎拿下一金一銀成績；苗栗縣農業處有意效法，評估將設備推廣到縣道和鄉道。
公路局苗栗工務段近日以「智慧友善 幸福公路」主題，介紹防治石虎路殺友善環境的作為，在亞太暨台灣永續行動獎獲得評審的肯定，抱回2座獎。
苗栗工務段指出，智能預警系統可以偵測辨識野生動物接近道路，路上標誌會自動亮起，提醒駕駛者減緩車速，降低撞擊的風險。
此外，路外空地也會有設備聲光警示，避免野生動物闖入道路遭撞。
台3線卓蘭路段2017年裝設預警系統，台1線後龍路段則是2022年裝設，2路段從設備安裝後，再無石虎路殺情事傳出，而且周邊生態也變豐富，2021年到2022年，卓蘭路段的紅外線自動相機拍到的物種就從26種增加到31種，發現動物的次數也明顯成長26%。
苗栗縣農業處表示，苗栗縣是石虎重要棲地，有考慮引進系統，用於縣道、鄉道，減少石虎棲地被道路切割的生存衝擊；苗栗工務段說，智慧監控系統蒐集了大量數據，對於分析動物的移動模式與道路管理很有幫助，將視成效再推2.0版。
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