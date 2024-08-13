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桃園復康巴士供不應求 預約失敗暴增

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
桃園復康巴士供不應求，去年預約失敗數暴增到近3萬次，審計處質疑車輛不足、調度欠佳。圖／桃園市社會局提供
桃園復康巴士供不應求，去年預約失敗數暴增到近3萬次，審計處質疑車輛不足、調度欠佳。圖／桃園市社會局提供

復康巴士疫情後使用率增加，受重複預約影響，桃園市去年比前年多近2萬趟次，預約失敗人次暴增到近3萬次，審計處質疑車輛供不應求、調度欠佳；台中去年有1.3萬人次預約未排上車，另有1.9萬人次自行取消。兩市府均將逐步增加營運車輛因應。

桃園市復康巴士服務採預約制，前年服務34.8萬趟次，去年成長到36.7萬趟次，今年上半年達19.17萬趟次，全年可能再創新高。社會局統計，全市身心障礙人數約9.2萬人，中、重度肢障、視障者3萬多人為主要使用族群；目前登記會員達8500人，經常性使用5600人。

桃園市復康巴士使用率大幅提升，但審計處卻發現，預約失敗次數也暴增，2020年預約失敗814次，去年暴增至2.9萬次，3年內成長35倍；但閒置的備用車有10輛未達汰換標準，凸顯車輛調度不佳。

桃園社會局身障科長李淑香表示，今年起營運車輛由183輛增加至190輛，市府規畫整合車輛排班及派車系統協助訂車，預約成功率可達97%，加強檢視及評估備用車狀況。

審計處另發現，桃園復康巴士交通違規件數，從2020年87件逐年增加，去年已達147件，違規事由為高速行駛或快速公路違規、闖紅燈、超速等。李淑香回應，市府已修訂考核作業規定，若違規將加重扣罰額度。

台中復康巴士為六都唯一可免費搭乘，總計277輛，每年平均服務84萬人次，民眾常反映「預約不到」；市府今年需汰換40輛，其中高頂復康巴士占22輛，希望各界捐贈。中市議員何文海說，復康巴士、長照專車常重複預約又取消，造成預約困難。議員陳淑華說，龍井、大肚、西屯、南屯、烏日等5區，去年預約未排上達8395人次，今年未改善。

中市數位局指出，去年啟用人工比對排除重複預約，目前每日重複預約降到3人次。社會局表示，去年未排上車比率約1.5%，今年增加司機和車輛，依行動不便程度分3級，優先載送行動不便程度較高者，依等級和共乘路線排班，未排上車者8成是非輪椅使用者。

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