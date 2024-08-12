別餓肚子出勤！北科大EMBA校友會贈桃警1200碗泡麵

為了嘉勉鼓勵警察平時的辛勞付出，平時經常忙到沒時間吃飯，桃園市國立台北科技大學EMBA校友會，今捐贈桃園警分局、蘆竹警分局共1200碗泡麵，希望能讓員警趁空檔趕緊墊個胃，別餓肚子出勤。

桃園市國立臺北科技大學EMBA校友會今上午由理事長呂朝福率校友會幹部，在桃園信用合作社理事主席蘇家明的陪同下，拜訪桃園市政府警察局桃園分局及蘆竹分局，分局長蔡啟仁及分局長林鼎泰共同迎接校友會一行人。

呂朝福表示，有良好的治安才有良好的經濟發展，兩者是息息相關的。蘇家明則說，過去擔任地方首長及民意代表最了解警察同仁的辛勞，有時候甚至忙得沒時間吃飯，因此今與校友會一同捐贈1200碗泡麵給分局同仁，希望能讓員警休息的空檔墊個肚子再出勤。