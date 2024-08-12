巧虎列車來了！機捷列車新塗裝亮相 大人小孩都愛

暑假過一半，還有哪裡可以玩？桃園大眾捷運公司與日商倍樂生台北分公司合作，今天推出「Let’s Go巧虎彩繪列車」，全車不僅亮黃色外觀搶眼，4節車廂從裡到外，隨處可見巧虎與他的夥伴蹤影，就連玻璃也有剪影。炎炎夏日，不妨坐上彩繪列車，跟著巧虎與他的夥伴一起由桃園探索秘境。

桃捷公司表示，巧虎彩繪列車是以「Always Together」為核心設計理念，是一輛大人小孩都可以搭、可愛又充滿活力的列車，車廂內外都有巧虎、琪琪、桃樂比和妙妙的身影，有時4人乘坐一輛巴士，有時4人一起由地球，連天花板也充滿驚喜。此外，A10山鼻站也有3米高的立體巧虎可供拍照打卡，A21環北站則有巧虎司機員等大家來一探究竟。

巧虎列車今天下午1時30分於A17領航站首發，車廂承載家扶中心10多名小朋友及家長出遊，桃園市長張善政、桃捷董事長沈志藏與總經理莊英震、社會局長陳寶民、議員徐其萬等人也陪在左右，一行人有說有笑，小朋友尤其開心。

張善政肯定桃捷用心，指桃捷透過結合辦理各項公益活動，不僅緊密連結了機場捷運沿線的景點，還能引起社會對弱勢群體的關注；桃捷表示，桃捷以「關懷社會的精神」持續推動企業社會責任，期望發揮自身影響力，將永續發展的理念落實到更廣泛的層面。此次活動不僅為參加的大小朋友帶來了美好回憶，也展現了桃捷對公益精神的實踐。

巧虎彩繪列車將從明天起投入載客行列，每天最早一班7時23分從A1台北車站發車，最晚則是晚間10時23分，也是A1站發車，列車彩妝會維持到2025年7月31日，時間有限，想要體驗的民眾要把握機會。

「Let’s Go巧虎彩繪列車」詳細發車時間如下：

●A1台北車站發車時間：07:23、10:23、13:23、16:23、19:23、22:23

●A22老街溪站發車時間：08:48、11:48、14:48、17:48、20:48