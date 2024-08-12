竹縣文化局圖書館耐震補強 8月19日起階段性封館

新竹縣府今天表示，為提供民眾良好閱讀空間，文化局圖書館將進行耐震補強工程，從8月19日起階段性封館，閉館期間將設臨時流通服務台持續提供服務，讓閱讀服務不間斷。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，文化局圖書館於民國85年落成啟用，至今已使用近30年，經耐震能力詳細評估，須進行建物結構補強。

縣長楊文科表示，經文化局積極籌劃並獲教育部補助，8月19日起從自修室及自修室2樓開始實施分區閉館，進行耐震補強作業；10月起視工程進度彈性開放，圖書館預計於12月1日完成補強工程，將提供民眾更安全、更有保障的閱讀空間。

文化局長章宗耀表示，為配合工程進行，圖書館於9月2日起至9月12日止實施全面閉館，為提供讀者不間斷服務，9月2日起將啟用文化局總服務台旁鄰時流通台服務，提供讀者取預約書、借還書服務。

他說，閉館期間，電子書借閱、行動書車及超商借還書服務不中斷，民眾可多利用；另外，民眾可善用鄰近鄉鎮公共圖書館，享受小而美閱讀體驗。