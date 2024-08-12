頂樓加蓋變套房 桃市府鐵腕拆桃園、平鎮2頂加

凱米颱風日前襲台，花蓮縣1處頂樓加蓋違建磚牆遭強風吹落，砸中路上轎車釀死傷，頂樓違建加蓋問題引發關注。桃園市建築管理處近來拆除桃園區秀山路、平鎮區大昌路2件頂樓違建，屋主經公所查報遲未改善，市府決定鐵腕拆除，並強調面對頂樓違規加蓋套房案絕不寬待。

建管處長莊敬權表示，頂樓加蓋影響社區大廈公共安全，影響逃生動線，也未考量原建築本體的結構承載，近1個月拆除桃園區、平鎮區共2件頂樓違規使用，經公所查報，屋主卻遲未改善案件。

其中，桃園區秀山路案，頂樓違規加蓋分割當套房，又將原5樓公共使用空間擅自裝修供私人使用，經查報違章後，多次通知屋主限期改善卻未見，列為取締拆除對象，違規室裝也祭出6萬元罰單。

另，平鎮大昌路案，5樓住戶不但於6樓新增違建，又擅自將樓板打通增設樓梯通往6樓違建，建管處完成拆除，並要求屋主應恢復原狀，將6樓屋頂層共用空間還給社區住戶。

莊敬權強調，違規增建和室內裝修均違反建築法規，有消防安全疑慮、結構承重等問題，對於城市美學也是一大問題，違建依建築法規定拆除，室內違法裝修也依規可開罰最高30萬元。