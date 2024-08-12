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石虎零路殺 公路局苗栗工務段AI智能預警系統有成獲獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
公路局中區養護工程分局苗栗工務段防治石虎路殺，改造箱涵成生物廊道，供石虎等野生動物安全穿越道路。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
公路局中區養護工程分局苗栗工務段防治石虎路殺，改造箱涵成生物廊道，供石虎等野生動物安全穿越道路。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

台3線苗栗縣卓蘭鎮、台1線後龍鎮石虎路殺熱區，2017年、2022年分別設置AI智能預警系統，從此零路殺，友善生態最近獲得台灣永續能源研究基金會舉辦的亞太暨台灣永續行動獎，一金級、一銀級肯定。

苗栗縣是瀕臨絕種野生保育動物石虎最重要棲地，縣府農業處自然生態保育科認為公路局中區養護工程分局推動智能預警系統，及相關防制石虎的模式，可以擴展到縣道、鄉道，減少棲地被道路切割的生存衝擊。

亞太暨台灣永續行動獎最近頒獎，苗栗工務段以「智慧友善 幸福公路」主題，友善生態防治石虎路殺，參加非營利事業組SDGs第15項指標保育陸域生態系評比，獲得台灣永續行動獎金級，及亞太永續行動獎銀級。

工務段指出，工務段透過中興大學研發，農業部生物多樣性研究所資料分析調查的合作模式，2017年在台3線141.5至144公里卓蘭路段，2022年在台1線113至113.5公里後龍路段，設置智能預警系統。

智能預警系統辨識偵測到野生動物接近道路時，啟動路標警示牌，提醒駕駛者減緩車速，降低撞擊風險，同時啟動路旁次生林中的聲光波發射器，警示野生動物，避免進入車輛撞擊區。

兩路段原本是石虎路殺熱區，系統設置以來，兩路段石虎零路殺，此外，透過紅外線自動相機監測觀察，2021年至2022年資料，台3線卓蘭路段拍攝到的物種數從26種增加到31種，成長19%，照片從3974張增加到5017張，成長26%。

工務段說，智慧監控系統蒐集大量數據，對於分析動物的移動模式和頻率、識別高危險路段，應用在道路管理，改進保護措施，具體展現在改造13處箱涵，供野生動物安全橫越道路的生物廊道，並使用自然材料、植被吸引使用，其中10處或石虎熱區架點38台相機，記錄評估成效，供將來改進2.0版的參考。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改造箱涵成生物廊道，洞口石頭堆疊便於野生動物利用。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
公路局中區養護工程分局苗栗工務段改造箱涵成生物廊道，洞口石頭堆疊便於野生動物利用。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
公路局中區養護工程分局苗栗工務段防治石虎路殺，改造箱涵成生物廊道，供石虎等野生動物安全穿越道路。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
公路局中區養護工程分局苗栗工務段防治石虎路殺，改造箱涵成生物廊道，供石虎等野生動物安全穿越道路。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

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