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竹縣文化局圖書館19日起進行補強 閉館期間服務不打烊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣文化局圖書館8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文化局圖書館8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府文化局圖書館啟用近30年，經耐震能力評估，亟需建物結構補強，縣府8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。文化局強調，閉館期間將設立臨時流通服務台接續提供服務，讓閱讀服務不間斷。

新竹縣政府指出，文化局圖書館於1996年落成啟用，迄今已使用近30年，經耐震能力詳細評估，亟需建物結構補強。全案經文化局籌畫並爭取教育部補助，總經費1100萬元，8月19日起從自修室及自修室二樓開始實施分區閉館，進行耐震補強作業，9月間幾乎完全閉館，10月起視工程進度彈性開放，全館預計12月1日完成補強工程，將提供民眾更安全、有保障的閱讀空間。

文化局長章宗耀表示，圖書館預計9月2日至12日實施全面閉館，為提供讀者不間斷的服務，當天將啟用文化局總服務台旁鄰時流通台服務；閉館期間，電子書借閱、行動書車及超商借還書服務不中斷，歡迎多多利用。

新竹縣文化局圖書館8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。記者胡蓬生／攝影
新竹縣文化局圖書館8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。記者胡蓬生／攝影
新竹縣文化局圖書館8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文化局圖書館8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。圖／新竹縣政府提供

圖書館 文化局 新竹

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