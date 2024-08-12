竹縣文化局圖書館19日起進行補強 閉館期間服務不打烊

新竹縣政府文化局圖書館啟用近30年，經耐震能力評估，亟需建物結構補強，縣府8月19日起將階段性閉館進行全館耐震補強工程，預計12月1日完工。文化局強調，閉館期間將設立臨時流通服務台接續提供服務，讓閱讀服務不間斷。

新竹縣政府指出，文化局圖書館於1996年落成啟用，迄今已使用近30年，經耐震能力詳細評估，亟需建物結構補強。全案經文化局籌畫並爭取教育部補助，總經費1100萬元，8月19日起從自修室及自修室二樓開始實施分區閉館，進行耐震補強作業，9月間幾乎完全閉館，10月起視工程進度彈性開放，全館預計12月1日完成補強工程，將提供民眾更安全、有保障的閱讀空間。