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加碼非法定社福支出遭扣補助 桃市府：政策應調整

中央社／ 桃園12日電

全國多縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，桃園市的一般補助款被扣減新台幣逾1億元，副市長蘇俊賓今天說，地方補強既有政策不足處卻遭扣除補助，這樣的政策應調整。

根據聯合報今天報導指出，桃園市長張善政上任後加碼敬老禮金等社福措施，非法定社福支出從前年59億元增至去年87億元，導致一般補助款被中央扣減逾1億元，遭審計處質疑財政規劃不周。

蘇俊賓今天透過新聞處表示，「細膩多面向的社福預算卻用這麼粗顆粒規範規範各縣市，阻擋縣市政府彌補社會缺口，這樣的政策應該調整」。各縣市人口、產業結構不同，面對課題也不同，自然會針對縣市特別需要關注的議題提供預算補強，這是地方政府的職責。

蘇俊賓指出，「非法定社福」是個概念性的主計標準，因為這個理由而懲罰縣市，政策有調整空間。中央應嘗試分為2類，如果只是討好民眾的錢坑政策應被約束規範；若是地方政府努力挖掘問題，補強原本中央既有政策不足者，中央不但不該扣除補助，反而應該提供獎金獎勵。

蘇俊賓說，市府推出許多政策都是考量桃園產業與人口現狀，精打細算下推動，部分政策更引起中央與其他縣市陸續跟進，代表這是對的政策，也提早看到問題並提出方法，若因此被懲罰，也許制度是有調整空間。

桃園市政府財政局表示，為支應未來包括社會福利等各項重大施政計畫所需經費，市府團隊將持續落實各項開源措施，像是蒐集各縣市開源計畫及開徵地方稅等案例，積極研議相關開源措施，開闢自治財源。同時多元引進民間資金投入公共建設以節省市府財政支出。

另外，也積極活化公有財產，加強對公有財產管理，提升土地運用效益，創造資產價值。在規劃辦理各項公共建設及施政計畫前，也應事先就成本效益、自償率等財務收支項目及後續維護管理措施等妥善規劃分析，提升財務資源配置效能。

蘇俊賓 財務

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