竹市某餐廳遭指有蟑螂老鼠 業者：惡意指控已報案

新竹市1間連鎖美式餐廳遭網友發布多張照片並指店內環境充斥蟑螂、老鼠。業者發聲明表示，照片為委託清潔公司消毒後成果照，網友惡意指控，造成名譽毀損，已向警方報案。

新竹市政府衛生局今天提供新聞資料指出，日前也接獲民眾陳情指該餐廳疑有衛生疑慮，依「食品良好衛生規範準則」已於7月31日前往稽查，針對環境缺失開立限期改善，將於8月14日後擇日複查，若未改正將開罰。

臉書（Facebook）名稱「班班」昨天在臉書社團「新竹爆料公社」貼出多張照片，內容多為竹市某連鎖美式餐廳廚房內部有蟑螂、老鼠照片，文中指出，基於食品衛生安全及消費者權益，將通知相關單位。

對此，餐廳業者發布聲明表示，經審視網友上傳的照片是委託專業公司定期或不定期清潔、消毒後的成果照片，絕不會用於提供給顧客的餐點中，照片遭惡意拍攝或移花接木，造成名譽毀損，已向警方報案。

業者表示，這場風波造成民眾心理不適，感到遺憾及抱歉，也會深刻檢討。