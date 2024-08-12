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錯把馮京當馬涼？大湖鄉2村爭取變更飲用水保護區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣大湖鄉東興、武榮村位於大安溪鯉魚潭水庫上游，但居民稱村莊的水是流向後龍溪，卻被誤畫為飲用水保護區。本報資料照片
苗栗縣大湖鄉東興、武榮村位於大安溪鯉魚潭水庫上游，但居民稱村莊的水是流向後龍溪，卻被誤畫為飲用水保護區。本報資料照片

苗栗縣大湖鄉東興村、武榮村約510公頃土地被畫入國土保育區第1類，恐影響未來開發，民眾跳腳，擔心權益受損。鄉長黃惠琴等人質疑是「錯把馮京當馬涼」，強調2村屬後龍溪水系，卻被誤當大安溪水系，才被畫為飲用水水源水質保護區；縣府允諾釐清，已暫緩向中央提報功能分區圖草案。

大湖鄉長黃惠琴表示，東興、武榮2村各有380公頃和130公頃土地被畫為飲用水水源保護區已經20年，雖位於鯉魚潭水庫上游，但未列入水庫集水區與自來水水質保護區，居民也未領取水庫回饋金；居民原先認為保護區畫設不影響生活與生計，沒有計較太多或申訴，但未來畫入國保1，不僅無法新設倉庫，也無法發展農特產加工，非常恐慌。

黃惠琴直言苗栗國土計畫草案「錯把馮京當馬涼」，她說，東興和武榮有草莓、柑橘、高接梨等重要高經濟作物，土地若變成國保一，發展將受限，居民跳腳。

苗栗縣工商發展處長詹彩蘋表示，國土計畫法明年4月30日上路，東興、武榮村的疑慮，目前暫緩向中央提報功能分區圖草案，另請環保局釐清保護區問題。

環保局表示，東興、武榮2村畫入飲用水水源保護區的時間與理由已不可考，但現在要移除也不容易，須評估水源水質保護、土地資源與居民權益，調查區域等高線、地籍圖等資料，辦說明會蒐集各方意見，再將可行性報告送環境部核定公告，無法預估能變更或撤銷的時間，只能盡快。

保護區 水庫 水質

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