星期評論／SRF設廠爭議再起 恐燒到2026選舉

固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技園區爭議不斷，因經濟部撤銷桃園市政府廢止入園許可的行政命令，桃園觀音民眾眼看3家電廠工程未停，對中央和綠營的仇恨值不斷累積，2026地方選舉，SRF爭議勢必再成焦點。

SRF設廠爭議從今年總統立委選舉前一路吵到現在，選前綠營為了選票身段低，從善如流尊重地方意見；敗選後悍然加入業者一方，從中央掀桌子翻臉不認人，180度大轉彎令人咋舌。

經濟部雖聲稱會傾聽民眾心聲，但一方面推卸責任，稱決定權在桃園市府，一方面用行政裁量權撤銷桃市府的行政處分；對抗議民眾回應也千篇一律，繞來繞去都是「經濟部推薦不具法律效力」，甩鍋桃園市府。

3家廠商陸續開說明會溝通，堅決反對的聲音始終未消失。理由很簡單，觀音已有大潭發電廠與桃園生質能中心，加上科技園區煙囪林立，如今再增3座燒廢料的發電廠，政府又未訂出明確法規控管空汙，誰能放心？

觀音居民對SRF設廠反彈越來越強烈，去年7月業者辦說明會，里長跳上桌抗議；如今千餘人北上總統府、經濟部撒冥紙陳情抗議，放話下次要蛋洗經濟部，衝突恐越演越烈。

SRF之爭同時困擾藍綠，問題一天不解決，藍營民代對選民的環保承諾難兌現，信用恐打折扣，可是問題非2、3天就能解決，且主動權操之於中央，陳抗也遭冷處理，徒顯無奈。

綠營在觀音無中央或地方民代，但前議員郭蔡美英僅以200多票惜敗，前立委、法務部次長黃世杰在觀音也大勝國民黨立委涂權吉1萬6千多票，地方仍有底氣，仍有一拚之力；只是，中央執政與地方民意背道而馳，在地人當有所「回報」。